OM Mercato : Chelsea, une star évoque son départ de Marseille

Publié par Ange A. le 13 novembre 2021 à 10:57

Alors qu’il fait aujourd’hui les beaux jours de Chelsea, Edouard Mendy est revenu sur son départ de l’Olympique de Marseille (OM).

La vérité d’Edouard Mendy sur son départ de l’ OM

Aujourd’hui numéro 1 au poste des gardiens à Chelsea, Edouard Mendy a roulé sa bosse en Ligue 1. Le Sénégalais a notamment effectué des passages notables au Stade Rennais et au Stade de Reims. Cependant, il n’a pas eu sa chance à l’Olympique de Marseille où il n’évoluait qu’avec la réserve. Interrogé par So Foot, le portier de 29 ans est revenu sur son bref passage à l’ OM (2015-2016), club qu’il a quitté pour Reims. Le portier des Blues révèle notamment qu’il était en quête d’un club capable de lui offrir du temps de jeu. Raison pour laquelle il s’est engagé librement avec le club champenois. Il est resté chez les Stadistes jusqu’en 2019 avant de rejoindre Rennes où il n’a évolué qu’une seule saison. Un chèque de 24 millions d’euros du pensionnaire de Premier League a contraint le SRFC à le céder.

Mendy victime de Mandanda à Marseille

Titulaire à Chelsea, Edouard Mendy reconnaît qu’il n’avait que très peu de chances de l’être à l’ OM. « J’ai eu la possibilité de rester à Marseille, mais il n’y avait aucun intérêt à le faire pour être troisième gardien derrière Steve Mandanda et Yohann Pelé. Je venais de me relancer, des clubs de Ligue 2 me contactaient, donc le challenge, c’était de trouver un club ambitieux, qui pouvait m’offrir du temps de jeu », a confié l’ancien Rennais dans son entretien. Un départ de l’Olympique de Marseille que le portier des Lions de la Téranga est loin de regretter. Puisque cela lui a également ouvert les portes de la sélection sénégalaise avec laquelle il a déjà disputé une Coupe d’Afrique des nations et pourrait disputer la prochaine Coupe du monde.