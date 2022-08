Barça Mercato : Un crack pourrait bientôt quitter Barcelone

Publié par Nicolas le 03 août 2022 à 08:05

Barça Mercato : Souhaitant alléger sa masse salariale, Barcelone pourrait bientôt vendre un de ses tauliers à son concurrent principal du mercato.

Barça Mercato : Chelsea explore la piste Frenkie de Jong

Frenkie de Jong vit un mercato très agité bien malgré lui. Le Barça cherche désespérement à vendre des joueurs à forte valeur marchande et au salaire imposant afin de poursuivre un recrutement ambitieux. Le milieu de terrain néerlandais fait partie des éléments susceptibles de rapporter une grosse somme d'argent au club catalan. Manchester United était intéressé pour s'attacher les services du joueur et un accord avait même été ficelé pour un transfert à hauteur de 85 millions d'euros bonus compris. Toutefois, De Jong ne veut pas entendre d'un départ à Manchester et veut absolument rester au Barça. Seuls le Bayern Munich et Chelsea pourraient avoir ses faveurs. Cela tombe bien car les Blues se seraient positionnés pour récupérer le milieu batave dont le contrat expire en 2026 au FC Barcelone.

Selon les informations du quotidien britannique The Athletic relayées par RMC Sport, le nouveau proprétaire de Chelsea Todd Boehly serait un fervent admirateur de Frenkie De Jong. Bien que ce ne soit pas une demande intiale de Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea aurait tout de même donné son feu vert pour lancer le dossier De Jong, conscient des qualités techniques du joueur et de sa capacité à organiser le milieu de terrain.

Barça Mercato : Chelsea comme partenaire plutôt que concurrent de Barcelone ?

Les relations entre Chelsea et le Barça se sont rafraîchies au fur et à mesure que le mercato avançait. Deux dossiers ont fait l'objet d'une bataille serrée entre les deux clubs : Raphinha et Jules Koundé. Par deux fois, Chelsea avait obtenu l'accord de leurs clubs respectifs pour un transfert, et par deux fois, un accord contractuel avait été conclu avec les joueurs en question. Cependant, à chaque fois que les Blaugranas sont entrés dans la danse, ils ont obtenu les faveurs de l'ailier brésilien et du défenseur français.

Un départ vers Chelsea arrangerait Barcelone sur le plan économique, et le prix du transfert (environ 85 millions d'euros) ainsi que le salaire de De Jong ne seraient pas un problème pour les dirigeants londoniens. Du côté de l'international néerlandais, la priorité est de rester à Barcelone mais le milieu de terrain pourrait accepter un transfert vers Chelsea, Londres étant une destination plus attirante que Manchester à ses yeux, sans compter le fait que les Blues joueront la Ligue des Champions cette saison. Cependant, un autre levier pourrait être activé par les pensionnaires de Stamford Bridge : l'intérêt du Barça pour César Azpilicueta et Marcos Alonso. Cela fait plusieurs semaines que les deux joueurs sont convoités par les Culés et les joueurs espagnols seraient très enthousiastes à l'idée de rejoindre la Catalogne. Un deal semble possible entre les deux clu