Barça Mercato : Après Koundé, Barcelone vise deux rocs de Chelsea

Publié par Thomas G. le 28 juillet 2022 à 21:15

Barça Mercato : Après avoir bouclé l'arrivée de Jules Koundé, le FC Barcelone veut continuer de se renforcer avec deux talents de Chelsea.

Barça Mercato : Deux internationaux espagnols visés par Barcelone

La refonte de la ligne défensive du Barça n’est pas encore terminée. Andreas Christensen et Jules Koundé ne seront pas les seules recrues. Le FC Barcelone veut doubler chaque poste pour renforcer la concurrence et pallier aux éventuelles blessures. Dans cette saison particulière avec la Coupe du Monde, l’apport de nouveaux renforts pourrait s’avérer essentiel. Les Blaugranas veulent offrir un groupe homogène à Xavi et une équipe capable de remporter des titres dès cette saison.

Selon Sport, le FC Barcelone a réactivé les pistes menant à César Azpilicueta et Marcos Alonso. Les deux défenseurs de Chelsea souhaitent rejoindre le Barça cet été. La situation contractuelle des internationaux espagnols devrait faciliter leurs départs de Londres. Les négociations s’annoncent tendues entre les deux clubs. Cet été, les Blues ont souvent été opposés au Barça, avec à nombreuses reprises des issues défavorables. Ousmane Dembélé, Raphinha, Robert Lewandowski et le dernier en date Jules Koundé étaient courtisés par Chelsea avant de choisir le Barça. À cela s’ajoute la signature d’Andreas Christensen qui a rallié la Catalogne, ce qui n'a pas arrangé les relations entre les deux clubs. Les Blues pourraient néanmoins trouver un accord avec les Blaugrans pour eivter un depart gratuit de César Azpilicueta et Marcos Alonso l’an prochain.

Barça Mercato : Le FC Barcelone va solidifier sa défense

Les Blaugranas sont parvenus à un accord avec le FC Séville pour le transfert de l’international français, Jules Koundé. Le Barça devrait débourser 60 millions d’euros pour enrôler l’ancien bordelais. Après l’officialisation du transfert du défenseur de 23 ans, le FC Barcelone se focalisera sur les négociations avec Chelsea.

César Azpilicueta et Marcos Alosno sont les priorités de Xavi pour clôturer la refonte de la défense du FC Barcelone. Les internationaux espagnols ont l’avantage d’avoir une expérience en Ligue des Champions et un palmarès bien rempli. Une arrivée à Barcelone pourrait permettre à César Azpilicueta et Marcos Alonso d’être sélectionnés pour la Coupe du Monde au Qatar avec l’Espagne.