C’est la course vers les clubs saoudiens et Edouard Mendy, ancien joueur du Stade Rennais et maintenant de Chelsea, n’est pas en reste. Il est sur le point de s’engager avec Al Ahli.

Mercato : Al Ahli s'offre Edouard Mendy

À son départ du Stade Rennais FC, Edouard Mendy semblait se diriger vers une grande carrière de gardien de but à Chelsea. Après seulement quelques saisons au club anglais, l’international sénégalais est en train de faire ses valises pour rejoindre le nouvel eldorado du football, l’Arabie Saoudite.

En effet, le gardien de but de 31 ans ne portera plus les couleurs de Chelsea FC. Les dirigeants du club anglais ont trouvé un accord avec leurs homologues d’Al Ahli, club saoudien qui désirait fortement le sénégalais. Pour sa part, l’ex-joueur du Stade Rennais a déjà trouvé un accord avec l’écurie saoudienne sur les conditions de sa signature.

Si aucun problème n’est décelé lors de sa visite médicale prévue dans les prochaines heures, le portier international sénégalais devrait signer un contrat de 3 ans.

Formé au CSSM Le Havre, Mendy avait commencé sa carrière de footballeur à l’AS Cherbourg avant de rejoindre la réserve de l’ Olympique de Marseille. Jamais mis en avant au club phocéen, il s’est engagé en 2016 avec le Stade de Reims. C’est sous les couleurs de Reims qu’il a confirmé son talent au haut niveau avant d’être recruté par le Stade Rennais FC.

Après une seule belle saison sous les couleurs Rouge et Noir de l’équipe bretonne, il rejoint les Blues de Chelsea qu’il s’apprête à quitter les jours à venir pour l'Arabie Saoudite, championnat où évolue Cristiano Ronaldo.