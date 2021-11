PSG Mercato : Négociations confirmées entre Brozovic et Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 13 novembre 2021 à 20:11

En fin de contrat à l’Inter Milan, Marcelo Brozovic intéresse Leonardo et le PSG. Les choses se précisent même déjà entre les deux parties.

Marcelo Brozovic négocie avec le PSG

Récemment, Nicolò Schira a indiqué que les dirigeants de l’Inter Milan et l’agent de Marcelo Brozovic devraient se rencontrer prochainement pour poursuivre les négociations concernant la prolongation de l’international croate. Le club italien proposant notamment à son joueur de 28 ans de parapher un nouvel engagement devant le lier aux Nerazzurri jusqu’au 30 juin 2025. Cependant, Fabrizio Biasin assure de son côté qu’un accord est encore très loin d’être envisageable entre les deux parties.

« Brozovic demande 8 millions et l’Inter ne peut pas le garantir, mais d’autres clubs le peuvent, les habituels. Je pense qu’il va y réfléchir avant de partir, mais Inter ne peut pas aller au-delà de 6 millions », a expliqué le journaliste italien. Interrogé sur le sujet, le principal concerné a dernièrement lancé en conférence de presse : « mon avenir ? On verra. » Et ce samedi, La Gazzetta dello Sport assure que Leonardo a bel et bien entamé des négociations avec les représentants de Marcelo Brozovic.

Libre le 30 juin prochain, le compatriote de Luka Modric pourra signer un précontrat avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain et le Paris Saint-Germain aimerait le convaincre de s’engager en sa faveur. Même si l’affaire est encore loin d’être dite, le club de la capitale vient néanmoins de recevoir une info qui donne de l’espoir dans ce dossier.

Le Bayern se retire du dossier Marcelo Brozovic

Un concurrent de moins pour le Paris Saint-Germain dans le dossier Marcelo Brozovic. En effet, le journaliste allemand Florian Plettenberg de la chaîne Sport1 révèle que le Bayern Munich s’est finalement retiré de la course pour le milieu de terrain de l’Inter Milan. Après avoir consulté son nouvel entraîneur Julian Nagelsmann, le champion d’Allemagne a estimé qu’il n’a pas besoin de recruter l’ancien coéquipier d’Achraf Hakimi.

Le Paris Saint-Germain n’aura donc plus à craindre la concurrence du Bayern Munich pour Brozovic. Mais Leonardo devra encore se méfier de l’Atlético Madrid de Diego Simeone. Affaire à suivre donc…