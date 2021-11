Barça Mercato : Sterling, une arrivée prévisible en janvier ?

Publié par Timothée Jean le 15 novembre 2021 à 14:34

La révolution est en cours au Barça. Après le retour de Dani Alves, la direction catalane s’attaque désormais au dossier de Raheem Sterling.

Barça Mercato : Rencontre au sommet pour Raheem Sterling

Nouvel entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez a affiché ses ambitions pour le prochain recrutement du club. Il travaille avec la direction catalane pour « renforcer l’équipe » le plus rapidement possible. L’entraîneur espagnol vient d’ailleurs de boucler sa première recrue avec le retour de Dani Alves et ne compte pas s’arrêter là. Après la blessure d’Ansu Fati, la direction du FC Barcelone a accentué ses recherches pour faire venir un nouvel attaquant. Et selon les informations de la presse espagnole, les dirigeants catalans ont jeté leur dévolu sur Raheem Sterling en difficulté à Manchester City.

L’international britannique est très peu utilisé cette saison par Pep Guardiola. Ce traitement commence à agacer le joueur de 26 ans, qui a récemment affiché des envies de départ. Cette volonté de départ a alors mis la puce à l’oreille de ses prétendants. En quête de renfort offensif, le FC Barcelone a rapidement sauté sur le dossier. Selon les informations de Matteo Moretto, le club catalan a entamé des démarches concernant Raheem Sterling. Le journaliste de Calciomercato et Sky Sport explique en effet qu’une rencontre aura eu lieu dans les prochains jours entre des intermédiaires catalans pour sonder la faisabilité d'un tel transfert d'ici l'ouverture du prochain mercato hivernal.

Manchester City a déjà fixé son prix pour Sterling

Confronté à des soucis financiers, le FC Barcelone compte profiter de la volonté du joueur pour faire baisser le prix de son transfert. Les dirigeants du Barça et Man City entretiennent de bonnes relations, ce qui pourrait faciliter l’aboutissement de ce deal. Mais le club catalan devra mettre la main à la poche s’il souhaite réellement boucler ce deal. Car les dirigeants des Citizens réclameraient pas moins de 50 millions d’euros pour céder leur ailier polyvalent, dont le bail expire en juin 2023. La direction du Barça travaille pour la bonne formule afin de recruter Raheem Sterling. L’option d’un prêt avec option d'achat obligatoire, à régler en plusieurs échéances, est évoquée. Le britannique devra aussi revoir son salaire à la baisse afin de faciliter son transfert.