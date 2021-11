Equipe de France : L'arrivée de Zidane en 2022 se précise !

Publié par Thomas le 15 novembre 2021 à 15:34

Sans club depuis l’été dernier, Zinédine Zidane refuse toutes les offres qui lui parviennent de gros clubs. Son objectif est simple : reprendre l'Equipe de France.

Equipe de France : Zidane n’a que ça en tête

C’est le rêve des supporters tricolores et il pourrait bien se réaliser plus tôt que prévu. Fort de son expérience fructueuse au Real Madrid de 2016 à 2021, le Ballon d’Or 1998 est au centre des rumeurs les plus folles. Fortement associé à Manchester United, pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, Zizou n’a toujours pas donné de réponse claire à ses prétendants. Et pour cause, l’ancien milieu du Real n’a qu’un objectif, prendre le contrôle de l’Equipe de France.

Si l'entraîneur est récemment entré dans la short-list du Paris Saint-Germain, en tant que successeur de choix à Mauricio Pochettino, aucun projet ne semble pour l’instant avoir grâce à ses yeux. Une situation confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, expert en matière de transfert, qui a récemment évoqué la situation du champion du monde 98 dans une interview avec Football España. Dans cet entretien, l’Italien précise que Zidane ne compte pas reprendre du service en cours de saison, et qu’il profitait pleinement de sa vie privée.

Si ces déclarations ne font pas l’affaire des dirigeants mancuniens et parisiens, elle devrait ravir Noël Le Graët qui comme beaucoup de supporters des Bleus, attend avec impatience le retour du natif de Marseille en Equipe de France. Si le nom de Zizou tournait avec insistance autour de la sélection, notamment après la débâcle à l'Euro, il a davantage pris de l’ampleur ce lundi après des révélations faites par L’Équipe.

Le quotidien sportif a dévoilé que Didier Deschamps n’a toujours pas planifié de renouveler son bail chez les Bleus. Sous contrat jusqu’en décembre 2022, soit juste après la Coupe du Monde au Qatar, le sélectionneur de 53 ans pourrait ainsi mettre fin à son aventure tricolore, une situation qui précipiterait l’arrivée de Zinédine Zidane. Raison pour laquelle l’ancien madrilène tarde tant à reprendre du service et refuse à chaque fois les offres des plus grands clubs.