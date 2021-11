ASSE Mercato : Moulin se confie sur son départ de Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 16 novembre 2021 à 09:05

Parti de l’ ASSE à l’été après 22 ans au club, Jessy Moulin est revenu sur son départ à l'ES Troyes AC qui n'était pas prévu.

ASSE : Moulin, « c'est un peu comme un divorce… »

Libéré de sa dernière saison de contrat, Jessy Moulin a quitté l’ ASSE et s’est engagé avec l’ES Troyes AC en juillet 2021. Dans un entretien dans l’émission Cadré de Free Ligue 1, il est revenu sur ses souvenirs chez les Verts et sa séparation avec son club de coeur. Le gardien de but avoue ressentir une amertume au sujet de son départ de l’AS Saint-Étienne. « Même si la séparation se passe bien, c'est un peu comme un divorce, tu as de la rancœur… », a-t-il confié.

« Je suis fier d'avoir passé autant d'années là-bas. Cela a été dur de partir, mais voilà, maintenant je suis très bien intégré et ça se passe très bien ici » a assuré Jessy Moulin ensuite. En conclusion, le portier de 35 ans a souligné son attachement l’ ASSE pour toujours. « Les Verts, ça a été une énorme partie de ma vie. […] Même si l'histoire s'est terminée, c'est quand même un club qui m'a beaucoup apporté », a-t-il témoigné.

Étienne Green a poussé Jessy Moulin dehors

Jessy Moulin avait intégré le centre de formation de Sainté en 1999, à l’âge de 13 ans. Il y a fait toutes ses classes jusqu’à devenir la doublure de Stéphane Ruffier à partir de la saison 2012-2013. Il avait fini par prendre la place de N°1 suite à la mise à l’écart de ce dernier en février 2020. Blessé, le natif de Valence avait perdu sa place de titulaire au profit du jeune et prometteur Étienne Green (21 ans), jusqu’au terme de l’exercice 2020-2021. Pressenti pour devenir N°2 derrière Green, Moulin a préféré rejoindre Laurent Batlles à Troyes.