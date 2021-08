ASSE : Ligue 1, Green, Puel annonce la couleur pour la saison

Publié par Ange A. le 07 août 2021 à 21:30

L’AS Saint-Étienne va faire son entrée en matière dimanche contre le FC Lorient pour la nouvelle saison de Ligue 1. Entraîneur de l’ ASSE, Claude Puel a tranché sur quelques sujets à l’amorce de ce nouvel exercice.

Quel objectif pour l’ ASSE cette saison en Ligue 1 ?

Dimanche, l’AS Saint-Étienne va signer son retour en Ligue 1 sur la pelouse du FC Lorient. Avant d’affronter les Merlus, il faut dire que les Verts n’ont pas convaincu durant la préparation estivale. Les hommes de Claude Puel n’ont enregistré qu’une seule victoire en 6 sorties, pour deux nuls et trois défaites. Un bilan loin d’être reluisant pour le dernier 11e du championnat. Avant son retour sur les pelouses du championnat, le coach de l’ ASSE a évoqué la saison à venir. Il ne se fixe aucun objectif pour le prochain exercice. « Quel club en fixe un, avec toutes les interrogations que l’on voit de part et d'autre ? J’ai envie que l’on soit régulier et consistant. On verra où ça nous porte », a lâché le Castrais en conférence de presse selon les propos rapportés par L’Équipe.

Green ou Bajic, Puel cash pour le poste de numéro 1

Dans sa sortie, l’entraîneur de Saint-Étienne a tenu à lever les doutes quant au poste de titulaire dans les cages stéphanoises. Jessy Moulin parti à l’ESTAC Troyes, le poste de numéro 1 se joue entre Étienne Green et Stefan Bajic, doublure de Moulin la saison dernière. Propulsé titulaire chez les gardiens en fin de saison dernière, Green va conserver ce statut cette saison. Mais le portier de 21 ans devra être constant pour ne pas se voir déclasser par Claude Puel. « Stefan [Bajic] reste la doublure, dans une chronologie normale. Après les choses peuvent très vite bouger », a souligné le coach de l’ ASSE. Celui-ci entend en découdre avec Lorient lors de sa première sortie en championnat.