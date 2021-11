OL Mercato : Mauvais présage sur une piste prioritaire de Bosz

Publié par ALEXIS le 16 novembre 2021 à 10:05

Alors que le nom d’André Onana circule toujours à l’ OL, une source italienne annonce le gardien de but sollicité par Peter Bosz vers l’Inter.

OL : André Onana déjà d'accord avec l'Inter Milan ?

Depuis sa nomination au poste d’entraîneur principal de l’ OL, Peter Bosz souhaite avoir André Onana dans son équipe. Ce dernier est dans sa dernière saison de contrat à l’Ajax Amsterdam et est enclin à quitter le club néerlandais. L’Olympique Lyonnais espère ainsi récupérer le portier de 25 ans librement d’ici l’été prochain, à défaut d’obtenir son transfert à l’hiver.

En attendant l’ouverture du mercato hivernal en janvier 2022, Fabrizio Romano croit savoir que l’international camerounais (18 sélections) va signer à l’Inter Milan, mais librement. Il aurait un accord de principe avec le club lombard et la durée de son futur contrat serait déjà connue selon les informations du journaliste de Sky Sport. « Les plans d'André Onana sont toujours clairs et confirmés. Accord verbal conclu avec l'Inter depuis juillet, accord de quatre ans à signer dans les prochains mois », a-t-il fait savoir.

L'Inter ne craint pas la concurrence de l'Olympique Lyonnais

L'Inter est informé de l’intérêt de l’ OL et de plusieurs équipes pour le dernier rempart des Lions indomptables. Toutefois, la source assure que « l’Inter n'est pas inquiété par la concurrence des autres clubs ». « L’accord sera conclu une fois qu’André Onana sera autorisé à signer en tant que joueur libre », d’après la précision du confrère. Pour mémoire, le gardien de but formé au FC Barcelone n'a toujours pas joué avec l'Ajax cette saison. Et pour cause, il était suspendu 7 mois par l'UEFA pour dopage. La suspension d'André Onana a pris fin le 4 novembre dernier, mais les Ajacides ne comptent plus sur lui, car il refuse de prolonger son contrat et est évidemment sur le départ.