OM Mercato : Longoria anticipe déjà le retour de Saliba à Arsenal

Publié par Timothée Jean le 10 novembre 2021 à 13:35

Prêté sans option d’achat par Arsenal, William Saliba devrait quitter l’ OM à l'issue de la saison en cours. La direction marseillaise travaillerait déjà sur sa succession et aurait activé une piste en Russie afin d’anticiper son départ.

OM Mercato : La succession de William Saliba enclenchée ?

Une saison puis il s’en va. C’est ainsi que l’aventure de William Saliba à l’ Olympique de Marseille pourrait se résumer. Prêté par Arsenal lors du dernier mercato estival, le jeune défenseur central (21 ans) fait plus que répondre aux attentes du côté de l’ OM. Le capitaine des Bleuets enchaîne les bonnes prestations dans la défense marseillaise, au point où ses nouveaux dirigeants rêvent de le conserver.

La volonté de Pablo Longoria de maintenir l’ancien stéphanois au-delà de son prêt semble claire. Sauf que les dirigeants marseillais se heurtent à un obstacle de taille dans ce dossier. Contrairement à Mattéo Guendouzi, aucune option d'achat n'a été négociée lors du prêt de William Saliba à l’Olympique Marseille. Le défenseur central devrait donc faire son retour Arsenal à l’issue de la saison. Les dirigeants britanniques souhaiteraient d’ailleurs récupérer leur jeune défenseur afin de lui accorder une seconde chance en Premier League.

Face à cette situation, le président marseillais Pablo Longoria commence à explorer quelques pistes pour le remplacer. Et selon les informations du compte MSV Foot, les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur Samuel Gigot. Le défenseur français évolue actuellement au Spartak Moscou.

Samuel Gigot, un deal gratuit pour Marseille

Le joueur du Spartak Moscou est régulièrement annoncé en Ligue 1. L’été dernier son nom circulait du côté du Stade Rennais, sans succès. Resté à Moscou, Samuel Gigot pourrait finalement faire son retour en France sous les couleurs marseillaises, d’autant plus que son dossier semble bien plus simple que celui de William Saliba, recruté à environ 30 M€ par Arsenal. Samuel Gigot arrive en fin de contrat en juin prochain avec les Russes et sera libre de s’engager avec le club de son choix dès cet hiver. Une aubaine pour Marseille qui pourrait s’offrir un défenseur central sans débourser d’indemnité de transfert.