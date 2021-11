PSG Mercato : Succession Mbappé, Adeyemi répond lui-même à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 09 novembre 2021 à 21:30

Karim Adeyemi est la dernière idée du PSG pour remplacer éventuellement Kylian Mbappé. Le prodige de Salzbourg s’est confié sur son avenir.

Karim Adeyemi : « je profite du moment »

À seulement 19 ans, Karim Adeyemi enchante déjà presque toute l’Europe du football. Comme celui qu’il a remplacé au RB Salzbourg, Erling Haaland, le jeune international allemand enchaîne les bonnes prestations en Bundesliga (11 buts en 13 matchs) et en Ligue des Champions (3 buts en 4 matchs). Ainsi, après s’être rempli les poches grâce au transfert d’Erling Haaland au Borussia Dortmund pour 20 millions d’euros, le club allemand s’apprête à réaliser une nouvelle grosse vente.

Le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, l’Atlético Madrid et des cadors anglais rêvent tous de s’attacher les services de Karim Adeyemi. Cependant, le principal concerné ne semble pas forcément pressé de quitter le RB Salzbourg.

« Le rouge et le blanc (les couleurs de Salzbourg) me vont bien. Je me sens bien ici et je profite du moment. Ma tête est toujours ici », a déclaré Karim Adeyemi lundi dans des propos rapportés par le Mundo Deportivo. Toutefois, la presse allemande assure que le jeune buteur formé au Bayern Munich a une préférence pour son avenir.

Le PSG en concurrence avec Dortmund pour Adeyemi

En effet, d’après les informations de Sky Deutschland, Karim Adeyemi place le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund en tête de liste sur la liste de ses possibles destinations. Mais en raison de la première rencontre avec le BvB, c'est bien Dortmund qui a une vraie longueur d'avance dans les négociations. Pour Sport1, le projet des Marsupilamis, à savoir faire la place aux jeunes et de les laisser éclore à l'image de Haaland, intéresse fortement Adeyemi.

Durant l’hiver 2020, alors que tous les grands clubs européens lui tendaient les bras, l’international norvégien avait fait le choix du Borussia Dortmund pour poursuivre sa progression. Et le résultat est aujourd’hui connu de tous. Le natif de Munich rêve du même parcours. Pour le laisser partir, Salzbourg réclame seulement 35 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain est donc fixé dans ce dossier.