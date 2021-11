OM Mercato : Une arrivée colossale en janvier se précise à Marseille

Publié par Thomas le 16 novembre 2021 à 18:35

Malgré un mercato XXL entrepris cet été, l'OM pourrait dans quelques semaines voir débarquer un très grand joueur venu d'Italie.

OM Mercato : L’arrivée de Sanchez se précise !

C’est l’un des noms qui revient le plus ces dernières semaines du côté de la cité phocéenne. Alexis Sanchez anime les rumeurs mercato. Et pour cause, le buteur chilien est plus que jamais poussé vers la sortie de son club de l’Inter Milan. Longtemps associé à une arrivée en janvier au Vélodrome, l’ancien joueur du Barça pourrait voir son nom circuler de nouveau avec insistance ces prochains jours. Comme l’avance le média espagnol Fichajes, Alexis Sanchez pourrait bien faire ses valises à l’ OM lors du prochain mercato hivernal.

L'Olympique de Marseille supervise le joueur de 32 ans depuis un certain temps, et n’attendait plus que le feu vert des Nerazzurri pour passer à l’action. C'est chose faite, puisque le club interiste a semble-t-il mis son attaquant sur la liste des transferts cette semaine. Le média précise que Sanchez ne rentre plus dans les plans de son entraîneur, Simone Inzaghi, et représente dans le même temps une charge économique considérable pour Milan.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 dans le club lombard, Alexis Sanchez n’a disputé que 7 rencontres de Serie A pour une seule titularisation (contre l’Empoli). Malgré ce faible temps de jeu, Jorge Sampaoli continue d’insister en interne pour enrôler un joueur qu’il a connu avec la sélection chilienne.

Un deal économiquement faisable pour l’ OM ?

Si la porte semble grande ouverte pour une offensive de l’Olympique de Marseille, son directeur sportif, Pablo Longoria, doit faire face à un double problème de taille, assurer à la fois le transfert du joueur et son salaire. Si l’option préférentielle des dirigeants olympiens reste le prêt avec option d’achat l’été suivant, pas sûr que l’Inter opte pour ce mode de transfert.

Autre problème majeur, le salaire du Chilien, qui pourrait bloquer les finances du club français. L’attaquant perçoit actuellement un montant annuel de 8 millions d’euros, une somme bien supérieure aux moyens des Olympiens. De fait, Sanchez devra aussi procéder à des concessions financières s’il veut rebondir en Ligue 1.