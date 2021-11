LOSC Mercato : Gourvennec tranche sur l'avenir de Yazici à Lille

Publié par ALEXIS le 17 novembre 2021 à 19:07

En difficulté cette saison avec le LOSC, Yusuf Yazici est annoncé sur le départ. Mais Jocelyn Gourvennec ne confirme pas cette tendance.

LOSC : Yusuf Yazici sur le départ ? Gourvennec ne confirme pas

Crack avec Christophe Galtier lors du titre de champion de France du LOSC, Yusuf Yazici est devenu un flop sous les ordres de Jocelyn Gourvennec. Il ronge son frein sur le banc de touche des Dogues et la rumeur l’annonce sur le départ, car il ne rentre pas dans les plans du nouvel entraîneur. Interrogé en conférence de presse sur la situation du milieu offensif, le coach de Lille OSC ne voit pas ce dernier comme un flop ou un joueur sur le départ. Selon Jocelyn Gourvennec, Yusuf Yazici traverse une période difficile, mais il travaille pour s’en sortir.

Pour mieux aider l’international turc à retrouver son niveau de la saison dernière, l’entraîneur lillois s'est entretenu individuellement avec lui lors de la trêve internationale. « On a donc bien échangé, il a bien bossé, il est dans de meilleures dispositions. Il est même revanchard par rapport à ce qui lui arrive au LOSC et avec la sélection de Turquie », a-t-il rassuré. « C’est un joueur de talent, qui a besoin d'être plus dans le travail collectif », a indiqué Jocelyn Gourvennec, avant le match de vendredi soir (21h) contre l’AS Monaco au Stade Louis-II.

La cote du Turc reste toujours élevée

Le message est donc clair, Jocelyn Gourvennec ne pousse pas Yusuf Yazici vers la porte de sortie. Bien au contraire, il l’aide à retrouver son meilleur niveau. Le N°11 du LOSC a certes pris part à 11 matchs de Ligue 1 cette saison, mais il n’a joué que des bouts de matchs. Le natif de Trabzon a été titulaire seulement 4 fois en championnat en 13 journées. Lié au club nordiste jusqu’en juin 2024, il vaut 20 M€ sur le marché des transferts. Yusuf Yazici a été recruté à Trabzonspor à 17 M€ en août 2019, mais sa cote était évalué à 13 M€ avant sa signature à Lille.