PSG : 8 M€, une nouvelle signature officialisée à Paris !

Publié par Ange A. le 18 novembre 2021 à 06:00

Le Paris Saint-Germain a bouclé un nouvel accord avec Gorillas. Le PSG a signé un contrat de 3 ans avec l’entreprise allemande.

Gorillas, nouveau sponsor du PSG

Au vu de ses récentes performances et de la qualité de son effectif, le Paris Saint-Germain est l’un des clubs les plus attractifs de la planète. Avec sa visibilité, le PSG offre plus de rayonnement à de potentiels partenaires et annonceurs. Raison pour laquelle le club de la capitale voit nombre d’entreprises se bousculer pour conclure des accords de partenariat. La dernière en date est Gorillas. Considérée comme le leader de la livraison rapide en Europe, l’entreprise allemande est le nouveau sponsor du club de la capitale. L’Équipe révèle que les deux parties ont signé un contrat de 3 ans, soit jusqu’en 2024. Ce partenariat devrait rapporter entre 5 et 8 millions d’euros annuels à Paris selon le quotidien sportif.

L’importance du choix de Paris

Directeur général de la filiale française de Gorillas, Pierre Guionin a justifié pourquoi l’entreprise allemande a porté son choix sur le Paris Saint-Germain. « Avec le PSG, nous avons un ADN commun à savoir une croissance ultra-rapide et une forte communauté. Comme le PSG, nous mettons en avant notre esprit d’équipe autour des salariés de l’entreprise et de nos livreurs », a expliqué le responsable de la firme tout juste créée en mai 2020. Celle-ci compte aujourd’hui plus de 12 000 salariés à travers neuf pays. L’une des particularités des livreurs de Gorillas est qu’ils se déplacent en vélo électrique et qu’ils sont embauchés sur la base de CDI.

Côté parisien, on se félicite également de pouvoir s’allier à l’une des entreprises les plus en vue du continent. Laquelle vient de lever un milliard d’euros. « L’épicerie rapide et le service de livraison sont un secteur en plein boom. Gorillas est un acteur très innovant qui investit beaucoup pour prendre sa part de marché. Le PSG a été pionnier dans de nombreux domaines, comme l’esport ou le lifestyle, et maintenant avec ce partenariat », a déclaré Marc Armstrong, le directeur des partenariats du club francilien.