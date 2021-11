Vente OM : Mercato, les dessous de l'intérêt de Wesley Fofana ?

Publié par Gary SLM le 18 novembre 2021 à 14:21

En plein buzz sur la vente OM, Wesley Fofana, l’ex-joueur de l’ASSE (qui évolue à Leicester), déclare sa flamme à l’Olympique de Marseille.

Mercato : Wesley Fofana rêve de l'Olympique de Marseille

Il y a de cela quelques mois, Wesley Fofana était prêt à tout pour quitter l’ ASSE et la Ligue 1. Recruté par Leicester pour 35 millions d’euros, le défenseur central de 20 ans a disputé 37 matches toutes compétitions confondues avec le club anglais avant de se blesser. Alors qu’on l'imagine tout donner pour s’imposer en Premier League pour ensuite rejoindre une des tops équipes de ce championnat, une déclaration du joueur sur l’OM sème le trouble. L'équipe phocéenne est actuellement face à une tempête médiatique. La possible vente OM aux Saoudiens, propriétaires de Newcastle United, tient en haleine les supporters marseillais.

Ces derniers jours, une information de l’intérêt de Newcastle pour Wesley Fofana a filtré dans la presse anglaise. Le joueur est aussi courtisé par Chelsea, des clubs de standing conforme à ses ambitions. Mais fort curieusement, lorsqu’on lui pose la question sur le club qui le fait le plus rêver, l’ancien Stéphanois répond lors d'un Space organisé sur Twitter par Actu Foot : « Un club qui me fait rêver ? Il y a l’OM, le Real Madrid, le Barça. En Premier League, il y a Chelsea, United, City... Mais il faut travailler pour réaliser ses rêves. Par le travail, on peut tout réussir. » Il ajoute ensuite : « Jouer à l'OM un jour ? Peut-être, on verra bien. Je suis supporter marseillais depuis ma naissance. Marseille, c'est un rêve. On ne sait pas ce dont est fait le foot. »

Vente OM : Qu'est-ce qui fait courir Fofana ?

L’ancien joueur défensif de l’AS Saint-Étienne a au moins probablement déjà entendu parler de l’intérêt du Fonds d'investissement saoudien pour l’Olympique de Marseille. Par cette déclaration, il se positionne tout seul sur la liste des joueurs que devraient cibler les possibles futurs dirigeants du club phocéen pour palier à une absence de Boubacar Kamara, milieu défensif et défenseur central de l'OM.