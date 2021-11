PSG Mercato : Retour au Barça, Messi lâche sa réponse à Laporta

Publié par JEAN-LUC D le 18 novembre 2021 à 16:51

Alors que Joan Laporta a évoqué le retour au Barça de Lionel Messi, la star du PSG a lancé un message sur ses ambitions avec son nouveau club.

Joan Laporta évoque un possible retour de Lionel Messi

Incapable d’assumer financièrement la prolongation de Lionel Messi, le FC Barcelone a été contraint de le laisser partir. L’attaquant argentin argentin a donc posé ses valises au Paris Saint-Germain sur la base d’un engagement de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2023 avec une troisième saison supplémentaire en option. Un départ encore difficile à accepter du côté de la Catalogne.

D’ailleurs, profitant de la présentation officielle de Dani Alves, qui a signé son retour à Barcelone, Joan Laporta a ouvertement évoqué le dossier Messi. Et bien évidemment, l’avocat espagnol ouvre grand la porte à son ancien capitaine en vue d’un come-back chez les Blaugranas.

« Un retour de Lionel Messi ou d’Andrès Iniesta ? Je n’écarte pas leur possible retour, c’est arrivé avec Dani Alves. L’âge n’est qu’un nombre… Je ne peux pas prédire l’avenir. Ils jouent encore, ils ont été de grands joueurs du Barça. On les a toujours dans notre cœur, mais ils ont un contrat avec d’autres clubs et on doit le respecter. Mais on ne sait jamais dans la vie… », a expliqué le président du club barcelonais. Une possibilité à laquelle le principal concerné ne semble pas pour le moment penser.

PSG Mercato : Messi voit grand pour le Paris SG

Titulaire avec l’Argentine contre le Brésil (0-0), la nuit dernière, Lionel Messi a pris part à la nouvelle qualification de son pays pour la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar. Et alors que la presse espagnole annonce son mal-être en France, le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain a envoyé un message fort sur sa détermination et ses ambitions pour cette fin de saison.

« Je viens d’atterrir à Paris avec l’immense joie d’avoir atteint l’objectif de me qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar. C’est sans aucun doute la cerise sur le gâteau d’une année très spéciale que nous avons eue avec notre sélection ! Merci encore pour tout l’amour que vous nous donnez toujours. En janvier si Dieu le veut, nous nous reverrons », a écrit le coéquipier de Kylian Mbappé et Neymar sur son compte Instagram.

Poursuivant, Messi annonce sa volonté d’oeuvrer au rayonnement du PSG en vue des objectifs fixés pour cette saison. « Maintenant, il est temps de changer de cible, car j’ai encore beaucoup d’envie de continuer à me battre pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ici au PSG et je veux rester concentré et travailler pour y arriver. Il ne reste qu’un mois et demi avant 2022 et j’aimerais terminer cette année de la meilleure façon possible et avec d’autres bons moments que nous pouvons réaliser en France », a-t-il précisé. Contrairement aux nombreuses rumeurs qui l’annoncent déjà de retour au FC Barcelone, Messi reste plutôt concentré sur son nouveau club. Joan Laporta est donc désormais fixé.