RC Lens Mercato : Un indésirable au RCL valide son départ

Publié par ALEXIS le 18 novembre 2021 à 23:21

Revenu sur son départ du RC Lens à l’été, Simon Banza ne regrette pas ! Il est épanoui sous le maillot de Famalicao où il a du temps de jeu.

RC Lens : Simon Banza, partir était le meilleur choix pour lui

En manque de temps de jeu au RC Lens, Simon Banza a demandé à partir de son club formateur. Et sa demande a été acceptée par la direction des Artésiens. C’est ainsi qu’il a été prêté au FC Famalicao, club évoluant dans l’élite portugaise. Dans ses propos confiés au micro de France Bleu Nord, l’attaquant de 25 ans a avoué qu’il ne regrette pas son départ du RCL.

« On m’a accueilli les bras ouverts et ça s’est très bien passé. J’étais un peu triste de quitter Lens, qui a été très conciliant, mais c’était un choix pour moi », a-t-il expliqué sur la radio. L’avant-centre « a remercié le Racing Club pour l’avoir laissé partir », car justifie-t-il : « j’en avais besoin pour jouer, prendre de la confiance et marquer ».

Indésirable au RCL, décisif au FC Famalicao

En effet, Simon Banza est indésirable au RC Lens où Franck Haise ne compte pas du tout sur lui. D’ailleurs, son prêt au club portugais est assorti d’une option d’achat. Son contrat avec les Lensois est cependant valide jusqu’en juin 2023. Le natif de Creil avait disputé 4 matchs en Ligue 1 sous le maillot des Sang et Or avant son départ au Portugal. Il avait inscrit un but et délivré une passe décisive en 122 minutes jouées.

Débarqué au FC Famalicao le dernier jour du mercato estival dernier, Simon Banza s’est imposé rapidement chez les Bleu et Blanc. Décisif, il a déjà inscrit 9 buts et offert 2 passes de but en autant de matchs disputés, toutes compétitions confondues. En championnat, il a marqué 7 buts en 7 apparitions.