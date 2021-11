ASSE Mercato : Un grand espoir acte son départ des Verts !

Publié par Thomas le 18 novembre 2021 à 17:21

L' ASSE a reçu une bien mauvaise nouvelle ce jeudi. L'un de ses grands espoirs formés au club a pris la décision de partir à la fin de la saison.

ASSE Mercato : Arnaud Nordin partira en 2022

En grandes difficultés sportives et financières, l’AS Saint-Etienne semble ne pas voir le bout du tunnel. Dans l’espoir d’un rachat salvateur, les supporters stéphanois commencent à s’impatienter de voir leur club s’enliser dans une crise et ne toujours pas trouver de solutions. Malgré une victoire rageuse contre le promu clermontois, la première de la saison, avant la trêve internationale, le club du Forez n’est pas dupe et sait que la route sera longue pour maintenir les Verts dans l’élite la saison prochaine.

Si l’espoir subsiste côté stéphanois d’une sortie de la zone rouge d’ici la fin de la saison, ces derniers devront néanmoins se faire à l’idée qu’un de leur joueur ne continuera pas l’aventure dans le Forez l’année prochaine, l'attaquant Arnaud Nordin.

L’ailier de 23 ans a pris une grande décision pour la suite de sa carrière ce jeudi en ne prolongeant pas avec son club formateur, où il est sous contrat jusqu’en juin prochain. Une information confirmée par le journaliste italien Nicolò Schira sur Twitter. " L’ailier français Arnaud Nordin a décidé de ne pas étendre son contrat avec Saint-Etienne, qui expire en juin 2022. "

Où en est-on dans la vente de l'ASSE ?

À ce jour, la vente de l’ ASSE est toujours une grande inconnue, et ce n’est pas le dernier communiqué du club ligérien qui devrait apaiser cette situation. Via ses différents réseaux, Saint-Etienne a fait état du retrait de candidature du cambodgien Norodom Ravichak pourtant annoncé comme grand favori il y a quelques temps à la reprise de Sainté.

Et pour cause, après une enquête, l’intérêt de Norodom Ravichak se serait révélé frauduleux. " Ce process a permis de mettre en lumière le manque de crédibilité de certains candidats. C’est le cas de Norodom Ravichak et de son conseil Maitre Carlos Bejarano qui a fourni un document de garantie financière de 100 millions d’euros émanant d’une grande banque internationale qui se révèle être un faux. Les actionnaires ont donc interrogé leurs avocats sur les conséquences juridiques et judiciaires consécutives à la production de ces faux documents en vue d’être autorisés à participer au processus de cession. Au vu de leurs conclusions, il a été résolu de déposer une plainte entre les mains du procureur de la République de Paris pour des faits de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie. " Si l’homme d’affaires a récemment réfuté ces accusations, ce dernier reste toujours hors course pour une éventuelle vente.