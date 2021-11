AS Monaco Mercato : De grosses pointures à l’affut pour Tchouaméni

Publié par ALEXIS le 19 novembre 2021 à 02:11

Aurélien Tchouaméni, l’un des joueurs les plus en vue de Monaco, attire de grands clubs. Ces derniers sont positionnés pour le recruter.

AS Monaco : Real, Chelsea, Man United et la Juve sur Tchouaméni

Meilleur espoir de la Ligue 1 la saison dernière, Aurélien Tchouaméni est courtisé par de grosses écuries européennes. Tous sont sur les rangs pour tenter de s’attacher les services du milieu de terrain de l’AS Monaco. Real Madrid qui songe à la succession de Luka Modric a coché le nom de ce dernier et est prêt à passer à l’offensive dès cet hiver. En quête du remplaçant de Paul Pogba, Manchester United aussi est en lice pour attirer le N°8 de l’ASM en Premier League.

Champion d’Europe, Chelsea voit Aurélien Tchouaméni comme le complément idéal de son compatriote et coéquipier en Équipe de France, Ngolo Kanté, dans l’entre-jeu du club londonien. En effet, Thomas Tuchel, ancien entraîneur du PSG, connait bien le joueur monégasque et est séduit par son profil. En Italie, la Juventus est aussi en embuscade. Notons que le joueur de 21 ans est devenu international Tricolore cette année, grâce à sa progression fulgurante et ses performances avec l’AS Monaco. Il compte déjà 7 capes depuis sa première sélection, le 1er septembre 2021.

Le néo-Tricolore vendu à 50 M€ ?

Pour recruter Aurélien Tchouaméni à l’AS Monaco, ses prétendants devront sortir le chéquier, car les dirigeants s’attentent à faire une grosse affaire. Selon Tuttomercatoweb, il est valorisé à 50 M€ au moins, alors que Transfermarkt estime sa cote à 35 M€. Rappelons que le milieu défensif formé à Bordeaux a été transféré par les Girondins dans la Principauté à 18 M€. Mais vu la taille financière des clubs en concurrence pour s’offrir Aurélien Tchouaméni, il est évident que l’indemnité de transfert exigé par l’AS Monaco ne serait pas un obstacle. La seule interrogation, c’est quand le transfert se fera ? À l’hiver ou à l’été 2022 ?