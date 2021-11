OM : Confiant, Dimitri Payet lance déjà un avertissement à Lyon !

Publié par Timothée Jean le 19 novembre 2021 à 19:21

Présent en conférence de presse ce vendredi, Dimitri Payet s'est exprimé sur le choc OL-OM. Le Réunionais a à coeur de faire vibrer les supporters marseillais.

OM : Dimitri Payet est en pleine confiance

Ce dimanche 21 novembre se jouera l’Olympico à partir de 17h30 au Groupama Stadium. L’Olympique Lyonnais recevra l’Olympique de Marseille pour l’énorme choc de la quatorzième journée de Ligue 1. En conférence de presse ce vendredi, Dimitri Payet a fait monter la pression concernant cette rencontre.

Il faut dire que le meneur de jeu de l’ OM montre un niveau de jeu impressionnant en cette première partie de saison, ce qui lui ouvre de belles perspectives pour la suite. Le capitaine marseillais a d’ailleurs dévoilé les secret de son retour de forme. L’arrivée de l’entraineur Jorge Sampaoli a influencé son retour de forme. Dimitri Payet est toujours au du système marseillais, enchainant des prestations convaincantes avec 7 buts inscrits et 4 passes décisives en 13 matchs. « Et il y a eu du travail en plus à côté pour retrouver ce niveau », a-t-il indiqué dévalant les médias.

Dimitri Payet veut s’imposer à Lyon

Âgé de 34 ans, Dimitri Payet est « heureux sur le terrain et en dehors ». Avec un Payet au top, l’ OM aura donc des arguments nécessaires pour inquiéter l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir au Groupama Stadium. Le Réunionais a d’ailleurs souligné que l’Olympico reste « l’un des matchs les plus importants de la saison avec Paris ».

Mais Dimitri Payet n’a pas fait que rappeler l’importance de ce derby. Il est déterminé à revenir avec les trois points de Lyon. « On a beaucoup plus de mal à s'imposer en terre lyonnaise. Il faut aller prendre des points à l'extérieur. C'est à nous de faire abstraction du contexte, de jouer notre jeu et de prendre des points (…) C'est un match à gagner », a-t-il conclu. Payet veut ainsi mettre fin à quatorze années de disette puisque l’ OM n'a plus gagné à Lyon depuis 2007.