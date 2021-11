PSG Mercato : Pochettino lâche une révélation retentissante !

Publié par JEAN-LUC D le 21 novembre 2021 à 13:55

Régulièrement annoncé sur le départ ces dernières semaines, Mauricio Pochettino a fait une précision retentissante sur son contrat au PSG.

Pochettino n’a pas prolongé avec le PSG

Nommé en janvier dernier en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a signé un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain en juillet dernier, prolongeant son aventure sur le banc de son ancien club jusqu’au 30 juin 2023. Alors qu’il a été question d’une élongation de son bail, l’entraîneur argentin revient sur le sujet et fait une importante précision.

Profitant d’une longue interview accordée au journal anglais The Guardian, l’ancien manager de Tottenham assure ne pas avoir signé de prolongation avec le PSG, la direction parisienne ayant simplement activé l’option d’une saison supplémentaire qui était dans son contrat à son arrivée le 2 janvier dernier.

« Si j’ai prolongé au PSG ? Non, nous n'avons pas prolongé. Quand j'ai signé en janvier, c'était un an et demi plus l'option d'un plus. Le club a activé l'option et maintenant, c'est cette saison plus une », a expliqué Pochettino, qui ne se fait toutefois pas d’illusions sur sa situation chez les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Pochettino lucide sur son avenir

Décrié pour le jeu pratiqué par son équipe malgré les présences de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino est conscient des attentes du Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’ancien défenseur central sait très bien qu’il peut être viré si ses dirigeants ne sont pas satisfaits des résultats et que la durée du contrat n’a aucune importance dans ce cas.

« Nous, on est le staff. Notre rôle est d’essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Et si on échoue, vous connaissez la suite (sourire). Si on ne gagne pas, on est en première ligne. On assume cette responsabilité, avec enthousiasme. Car si on arrive à faire en sorte que ça tourne bien, ça peut donner quelque chose de magnifique », indique le natif de Murphy dans les colonnes de L'Équipe. D’autant que Zinedine Zidane, le grand rêve de l’Émir du Qatar pour son PSG, est toujours sans club depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière.