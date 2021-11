PSG Mercato : Rüdiger, Tuchel lance un avertissement à Leonardo !

Publié par JEAN-LUC D le 21 novembre 2021 à 17:46

En fin de contrat à Chelsea, Antonio Rüdiger est annoncé dans les plans du PSG. Thomas Tuchel s’est exprimé sur la situation de son joueur.

Antonio Rüdiger en discussion avec le PSG

Libre le 30 juin prochain avec Chelsea, Antonio Rüdiger n’avance pas dans ses discussions avec ses dirigeants à propos d’une prolongation. Une situation qui a aussitôt alerté plusieurs autres grands clubs européens. D’après les informations du média Foot Mercato, le Real Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain se livrent une bataille colossale pour le défenseur central des Blues. Selon Santi Aouna, spécialiste mercato du site français, Leonardo, le directeur sportif du club parisien, serait d’ores et déjà passé à l’action afin de tenter de doubler la concurrence dans ce dossier prioritaire.

« Des discussions sont d’ores et déjà en cours entre le club parisien et l’agent du joueur Sahr Senesie, qui n’est autre que le demi-frère de l’ancien de la Roma. Un choix également validé par Mauricio Pochettino, l’entraîneur parisien », explique le journaliste sportif.

Toujours selon la même source, pour convaincre l’international allemand de 28 ans, le PSG devra se montrer très généreux au niveau salarial puisque le protégé de Thomas Tuchel compte doubler ses revenus avec son futur contrat. Sans compter le projet sportif qui comptera aussi énormément dans le choix de l’ancien joueur de l’AS Roma. Cependant, l’entraîneur du club londonien n'a pas encore renoncé à son poulain.

PSG Mercato : Tuchel n’a pas renoncé à Rüdiger

Déjà bien fourni en défense centrale avec notamment Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Abdou Diallo et Thilo Kehrer, le Paris Saint-Germain tente également d’attirer Antonio Rüdiger pour l’été prochain. En Espagne, le quotidien Marca a annoncé ces dernières heures que le Real Madrid serait la priorité du natif de Berlin en cas de départ de Chelsea et de la Premier League. Carlo Ancelotti, le coach madrilène serait lui aussi enchanté à l’idée d’accueillir le défenseur formé au Borussia Dortmund. Une situation que Thomas Tuchel refuse d’accepter.

« Je suis sûr que Toni ressent le respect et l’importance du rôle qu’il joue dans ce club. Il est prêt à relever le défi le plus difficile, et le défi le plus difficile est de jouer en Premier League et de gagner des titres », a déclaré l’ancien entraîneur du PSG dans des propos rapportés par Eurosport UK. Puis d’ajouter : « Antonio Rüdiger joue un rôle important dans un grand club et je suis sûr qu’il en est conscient. Je suis calme parce que Toni est calme, et la situation en interne est calme. On est tous matures. Je suis heureux qu’il joue comme il le fait parce que nous avons besoin de lui à ce niveau. »

Autrement dit, les Blues et son entraîneur tiennent à leur cadre et entendent se battre pour le conserver.