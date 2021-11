OL Mercato : Les raisons de la décision de Juninho sont tombées !

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2021 à 04:30

À la surprise générale, Juninho a annoncé son départ de l’OL à l’issue de la saison. Les raisons de cette décision sont désormais connues.

Deux faits majeurs à la base de la décision de Juninho ?

Ancienne gloire de l’Olympique Lyonnais (2000-2009), Juninho a été nommé directeur sportif par Jean-Michel Aulas depuis mai 2019. Après trois années seulement, le dirigeant brésilien veut déjà quitter le club lyonnais et son poste à l'issue de la saison. Invité de l'émission « Rothen s'enflamme » sur RMC Sport mercredi soir, l’ancien milieu de terrain de Vasco de Gama a annoncé son prochain départ en expliquant être déjà fatigué par sa tâche à Lyon.

« J’avais dit trois ans. À la fin de la saison, je vais bien réfléchir. Mais dans ma tête, c'était pour trois saisons. Je ne veux pas dépasser la limite. Ce n'est pas une menace. On est des adultes. J'aime le club, j'ai beaucoup de respect pour le président, l'institution. J'espère bien finir la saison, et normalement, à la fin de la saison, c'est fini », a déclaré le mythique tireur de coups francs. Alors que des interrogations existent sur les réelles motivations de cette décision, qui a fait l’effet d’un choc chez Gones, le journal L’Équipe révèle que deux décisions récentes ont sérieusement altéré la détermination de Juninho.

D’abord, la démission de Patrice Girard de son poste de recruteur et le refus de Jean-Michel Aulas de mettre à sa disposition un assistant lui permettant de déléguer certaines tâches. Toujours selon le quotidien sportif, Juninho a proposé l'ancien journaliste Thomas Lacondemine pour le poste, mais ce choix a été tout simplement rejeté par le conseil d’administration de l’Olympique Lyonnais. Ne se sentant pas véritablement libre d’agir, le natif de Recife a préféré partir à l’issue de la saison. Mais qui pour lui succéder l’été prochain ?

OL Mercato : Qui pour succéder à Juninho ?

À en croire nos confrères de Foot Mercato, la direction de l’OL recherche déjà un nouveau directeur sportif et plusieurs noms figurent sur les tablettes de Jean-Michel Aulas. Ancien de la maison olympienne entre 2009 et 2020, Florian Maurice, actuellement directeur technique du Stade Rennais, fait figure de favori pour la succession de Juninho. Vincent Ponsot, le directeur du football de l’OL, milite pour son retour. Il y a également les profils de Loïc Désiré, responsable de la cellule de recrutement de Strasbourg depuis 2016, et Gérard Bonneau, le directeur sportif de Dijon. Reste maintenant à savoir lequel de ces deux anciens de l’OL sera nommé l’été prochain.