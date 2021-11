Real Madrid Mercato : Camavinga, l’annonce forte d’Ancelotti !

Publié par Timothée Jean le 22 novembre 2021 à 14:55

Eduardo Camavinga débute bien son aventure au Real Madrid et impressionne son entraîneur. Carlo Ancelotti a d'ailleurs de grandes ambitions pour le Français.

Real Madrid Mercato : Camavinga, le futur successeur de Modric ?

Ce dimanche soir, le Real Madrid n’est pas passé à côté de son match. Les Merengues se sont imposés 4-1 face au Celta Vigo, dans le cadre de la 14e journée de Liga. Si tout n'a pas été parfait défensivement, le milieu de terrain du Real Madrid a particulièrement été à la hauteur du match, emmené par le trio Luka Modric, (une passe décisive) Toni Kroos (deux offrandes) et Casemiro.

Présent en conférence de presse à l’issue du match, Carlo Ancelotti était forcément satisfait de son entrejeu et s’est montré très élogieux envers ses trois cadres. « Ce sont toujours les meilleurs du monde pour moi. Il faut dire que la dynamique des trois milieux de terrain me surprend. Ils font des choses que je ne demande même pas, ils le font naturellement. Ils ont été excellents par le passé. Ils font encore partie du présent et du futur proche », a déclaré Carlo Ancelotti, conscient que ses trois joueurs se rapprochent un peu plus de la retraite. Cependant, l’entraîneur du Real Madrid est serein pour l’avenir. Il a déjà trouvé leurs potentiels successeurs. Eduardo Camavinga en fait partie.

Eduardo Camavinga promis à un bel avenir à Madrid

Arrivé dans les derniers instants du mercato estival, le jeune milieu de terrain tricolore réalise un bon début de saison au Real Madrid. Il n’a pas mis du temps pour justifier son recrutement à hauteur de 30 millions d'euros. L’ancien crack rennais aura très probablement plus de temps de jeu dans les années à venir au sein de l’effectif madrilène.

Ancelotti est d'ailleurs persuadé qu’Eduardo Camavinga et Federico Valverde sont bien partis pour assurer la succession de Luka Modric et Toni Kroos à Madrid. « Dans 10 ans, nous aurons aussi Camavinga, Valverde et Blanco », a confié l’entraîneur du Real Madrid. Ces jeunes joueurs semblent donc promis à un bel avenir dans la capitale espagnole.