PSG Mercato : Man United, Paris SG, Zidane a pris sa décision !

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2021 à 13:25

Annoncé au PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane est aussi associé à Manchester United. Zizou aurait déjà pris sa décision.

Zinedine Zidane dit encore non à Manchester United

Libre depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison passée, Zinédine Zidane est sollicité. Selon plusieurs sources concordantes venues d’Angleterre, Manchester United en a fait son grand favori pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer, licencié depuis dimanche. Mais d'après les informations de l'émission El Partidazo de La Cope, le Marseillais a une nouvelle fois dit « non » aux dirigeants du club anglais. Zidane a refusé l’offre de la famille Glazer, propriétaire des Red Devils, pour deux raisons fondamentales : la barrière de la langue et la volonté de son épouse qui ne souhaite pas vivre en Angleterre.

Une tendance confirmée par la BBC, qui indique que Zizou n’a aucune envie de s’installer dans le Nord de l’Angleterre pour succéder à Solskjaer. « Selon nos sources, l'ancien milieu de terrain légendaire de l’équipe de France et du Real Madrid, qui est actuellement libre, ne serait pas désireux de déménager à United pour le moment », révèle la radio britannique qui ajoute que le champion du monde 1998 a une préférence pour la suite de sa carrière.

« Il a été associé à l'équipe nationale française et au Paris St-Germain, et préférerait considérer ces options quand, ou si, elles deviennent disponibles », précise le média anglais. Et cela tombe bien puisque le Paris Saint-Germain discute déjà avec le technicien français de 49 ans.

PSG Mercato : Zidane discute avec le Paris SG

Si nos confrères de Foot Mercato assurent que Zinédine Zidane envisage l’option PSG pour son retour à la compétition, l’Insider qatari Mohammed Al Kaabi ajoute que l’ancien meneur de jeu de la Juventus Turin négocie bien à Doha, même si pour le moment aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. « Pour l'instant, Zidane n'a pas donné son accord pour entraîner Paris, et les négociations se poursuivent... », indique le journaliste qui avait été le premier a annoncé l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain.