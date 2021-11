Barça : Pedri sacré Golden Boy ! Retour sur une année fantastique

Publié par Thomas le 22 novembre 2021 à 14:25

Le grand espoir du Barça, Pedri, vient d'être sacré ce lundi Golden Boy 2021. Retour sur l'année exceptionnelle du jeune milieu espagnol.

Barça : Pedri, une ascension fulgurante

Encore inconnu en France l’année dernière, le jeune Pedro González López, dit Pedri, a marqué de son empreinte le football en 2021. Son exercice 2020/2021 avec le FC Barcelone et la Roja a été récompensé ce lundi par le prestigieux trophée de Golden Boy, récompensant le meilleur jeune joueur de la planète. Un prix qui avait été décerné les années précédents à de grands noms du football, comme Kylian Mbappé, Joao Felix ou encore Erling Haaland.

Si pour certaines éditions le doute subsistait quant à qui recevrait la récompense suprême, cette année, le nom de Pedri faisait l’unanimité malgré une grosse concurrence comme Eduardo Camavinga (Real Madrid) ou encore Karim Adeyemi (RB Salzbourg).

Arrivé au FC Barcelone lors de l’été 2020 en provenance de Las Palmas, le milieu espagnol se fait rapidement remarquer par Ronald Koeman, qui décide de le conserver dans l’effectif, malgré une volonté de certains dirigeants de le prêter une saison. Un choix judicieux du Néerlandais, puisque Pedri impressionne lors du début de saison 2020, étant même à 17 ans un titulaire régulier de l’équipe Blaugrana. Devenu indispensable au Barça, le milieu espagnol gravit rapidement les échelons, devenant à la fin de la saison, le joueur le plus utilisé par Koeman en 2020/2021, devant Lionel Messi ou encore Jordi Alba.

Une précocité inarrêtable

Si la progression de Pedri au FC Barcelone impressionne déjà l’Europe, sa carrière prend une autre tournure le 25 mars dernier. À seulement 18 ans, il débute en A avec la sélection espagnole sous les ordres de Luis Henrique contre la Grèce, puis quelques jours plus tard face à la Hongrie. Impressionnant de justesse bal au pied, le joueur est même appelé pour l’Euro 2020 par son sélectionneur, compétition où il deviendra le plus jeune capé de l’histoire de son pays, et où il endossera un rôle de titulaire indiscutable aux côtés de Sergio Busquets et Koke.

Si certains observateurs pensaient Pedri trop inexpérimenté pour ce genre de challenge, le joueur répond de la meilleure des manières, portant son pays jusqu’en demi-finales. Bis repetita quelques semaines plus tard, où il participera aux Jeux Olympiques ! Infatigable, le milieu de terrain a même décidé après les Jeux Olympiques d’écourter ses vacances pour reprendre les entraînements avec son club. Pour se faire une idée de l’omniprésence de Pedri en 2020/2021, le joyau espagnol aura bouclé une saison à… 73 matchs !

Malheureusement, cette surcharge gargantuesque aura eu raison de lui puisque le joueur s’est blessé fin septembre et a même subi une rechute préoccupante la semaine dernière qui devrait l’éloigner des terrains encore un bon mois. Il y a peu, le Barça a frappé un très gros coup en prolongeant le contrat de Pedri jusqu’en 2026 actant une clause record de 1 milliard d’euros.