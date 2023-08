Annoncé sur les tablettes du PSG ces derniers jours, le milieu du FC Barcelone, Pedri, a répondu en personne à l'intérêt du club de la capitale.

Mercato PSG : Pedri n'envisage pas de quitter le FC Barcelone

Luis Campos continue d'explorer différentes pistes pour renforcer un peu plus l'effectif de Luis Enrique. Jusqu'à présent, de nombreux joueurs ont rejoint le Paris Saint-Germain, mais les supporters attendent toujours de voir des noms prestigieux débarquer cet été. Dans les prochaines heures, l'arrivée d'Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone devrait être officialisée, et les dirigeants parisiens sont également intéressés par un autre élément fort de l'effectif catalan.

Ces derniers jours, Luis Enrique a manifesté son désir de voir le jeune Pedri rejoindre les rangs du PSG, et a demandé à ses dirigeants de faire le nécessaire pour le recruter. Interrogé sur ces différentes rumeurs, le milieu espagnol a toutefois tenu à clarifier la situation, annonçant qu'il ne comptait pas quitter le Barça de sitôt. "Je ne suis pas au courant des offres. Il faudrait qu'il se passe beaucoup de choses pour que je quitte ce club, il faudrait vraiment que je me sente très mal et dégoûté. Je pense que c'est improbable. Le Barça est le club de mes rêves et je veux rester encore longtemps."

L'avenir de Marco Verratti toujours en suspens

L'arrivée d'un gros joueur au milieu de terrain sera sans doute conditionné à un départ de Marco Verratti. Le milieu italien est annoncé proche de l'Arabie saoudite, et deux clubs discutent actuellement avec le PSG à son sujet. En ce qui le concerne, le "Hibou" n'est pas contre le projet saoudien, et envisage de quitter le Paris Saint-Germain cet été.

Son départ laisserait un vide immense au milieu de terrain, ce qui obligerait Luis Campos à trouver une solution rapidement pour compenser cette perte importante. Avec les 50 millions d'euros que réclame la direction parisienne pour laisser filer Marco Verratti, le dirigeant portugais aura de quoi faire pour le remplacer.