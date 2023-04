Publié par Edouard le 25 avril 2023 à 17:10

Bonne nouvelle pour le Barça qui enregistre le retour d'Andreas Christensen et d'Ousmane Dembélé pour affronter le Rayo Vallecano.

On ne l'a plus vu sur les terrains depuis trois mois, Ousmane Dembélé va faire son retour dans le groupe du Barça pour la réception du Betis Séville, samedi à 21h. "Il sera de retour samedi, ne vous inquiétez pas. Il va parfaitement bien", a déclaré son entraîneur Xavi en conférence de presse. Le Français était blessé à la cuisse gauche depuis la fin du mois de janvier et un match face à Gérone, dans lequel il avait dû sortir dès la 26e minute de jeu. Ousmane Dembélé a fait son retour à l'entraînement il y a quelques jours et se tient prêt à revenir dans la compétition.

Le Barça pourra aussi compter sur le retour du défenseur Andreas Christensen samedi. Le Danois avait fait son retour à l'entraînement collectif hier. Il s'était blessé au bout de 17 minutes de jeu avec sa sélection lors de la dernière têve internationale, pendant un match de qualification à l'Euro face à la Finlande.

FC Barcelone : L'infirmerie du Barça se vide

Moins blessé qu'à ses débuts à Barcelone depuis quelques mois, Ousmane Dembélé avait rechuté et connaît une nouvelle saison coupée par des blessures. Xavi souhaite d'ailleurs prendre ses précautions comme il l'a expliqué il y a quelques jours, en évoquant les blessures de Christensen, Pedri et Frenkie de Jong. "Les blessés nous manquent. On a dû freiner certains joueurs, parce qu'ils se sentaient super bien, ils auraient pu jouer ce match, ils ont la bonne attitude, ils veulent participer... mais on pense qu'il vaut mieux les préserver une semaine de plus."

Pedri et Frenkie de Jong sont déjà revenus et ont participé au succès 1-0 du Barça face à l'Atlético Madrid dimanche, à l'occasion de la 30e journée de Liga. Les supporters ont maintenant hâte de voir à l'œuvre Ousmane Dembélé et Andreas Christensen ce week-end. Le Barça est actuellement leader du championnat avec 11 points d'avance sur le Real Madrid, son dauphin.