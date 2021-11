PSG Mercato : Mauricio Pochettino dit « oui » à Manchester United

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2021 à 15:25

Mauricio Pochettino va-t-il écourter son aventure au PSG pour rejoindre Manchester United ? La presse anglaise s’emballe totalement.

Mauricio Pochettino et le PSG, bientôt la fin ?

Arrivé seulement en janvier et malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino voudrait déjà quitter le Paris Saint-Germain. Comme son prédécesseur Thomas Tuchel, l’entraîneur argentin n’apprécie pas forcément le mode de fonctionnement interne du club de la capitale. Selon le journal britannique The Times, l’ancien manager de Tottenham voudrait rejoindre Manchester United dès maintenant. Il aurait annoncer à son entourage qu’il était prêt à s’engager en faveur des Red Devils dans l'immédiat plutôt que de patienter jusqu’à l’été prochain.

« D'après mes informations, le manager que Manchester United veut n'est pas disponible pour le moment. Et leur choix numéro un pour être leur manager est Mauricio Pochettino qui est évidemment au PSG en ce moment et n'est pas disponible », expliquait déjà dimanche Kaveh Solhekol, journaliste pour le média anglais The Mirror, sur le plateau de Sports Sunday sur les antennes de Sky Sports. Selon le Daily Mail, Mauricio Pochettino serait déçu de son aventure parisienne.

Toujours à l'hôtel alors qu'il va bientôt boucler sa première année à Paris, l’homme de 49 ans serait toujours agacé de la gestion quotidienne du vestiaire. Le média anglais explique en effet que le natif de Murphy est « frustré de diriger un vestiaire avec de gros ego comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ». D’autant que d’anciennes gloires de Manchester United font le pressing afin de le voir débarquer à Old Trafford pour prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer.

PSG Mercato : Sir Alex Ferguson pousse pour Pochettino

Le média britannique Talksport assure ce lundi que l’ancien entraîneur emblématique des Red Devils, toujours très écouté au club, est celui qui pousse en interne pour l’arrivée de Mauricio Pochettino. Il aurait même déjà entamé des négociations avec les représentants de l’actuel coach du Paris Saint-Germain pour parvenir à un accord le plus tôt possible. Selon certains membres de son clan, le successeur de Thomas Tuchel à Paris serait bien « déterminé » à prendre les anciennes fonctions d’Ole Gunnar Solskjaer dès maintenant ou au plus tard durant le mercato hivernal.