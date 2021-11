PSG Mercato : Avant Zidane, Paris réalise une belle affaire !

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2021 à 17:25

Zinédine Zidane n’a jamais été aussi proche d’une arrivée au PSG. Mais avant, la direction parisienne vient de réaliser une belle affaire.

Zinédine Zidane au PSG, ça négocie au Qatar !

Après avoir refusé une nouvelle offre de Manchester United, Zinédine Zidane discute désormais avec les hautes autorités qatariennes du Paris Saint-Germain. Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, le champion du monde 1998 envisage très clairement l’option PSG pour son retour. Selon la BBC, Zizou n’a nullement envie de s’installer à Manchester pour remplacer Solskjaer.

« Selon nos sources, l'ancien milieu de terrain légendaire de l’équipe de France et du Real Zidane, qui est actuellement libre, ne serait pas désireux de déménager à United pour le moment. Il a été associé à l'équipe nationale française et au Paris St-Germain, et préférerait considérer ces options quand, ou si, elles deviennent disponibles », précise le média anglais.

De son côté, l’Insider qatari Mohammed Al Kaabi confirme les négociations entre les deux parties et précise que « pour l'instant, Zidane n'a pas donné son accord pour entraîner Paris, et les négociations se poursuivent ». Après plusieurs tentatives infructueuses, le club de la capitale française se rapproche de la signature du Marseillais de 49 ans. Mais avant ce gros coup tant attendu, Nasser Al-Khelaïfi et les siens ont conclu une juteuse affaire pour les Rouge et Bleu.

American Express et le PSG renouvellent leur partenariat

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce lundi matin avoir renouvelé son partenariat avec American Express pour trois saisons supplémentaires après une première prolongation de trois ans en 2018. Arrivée en 2015, la marque américaine s'est engagée avec l’écurie parisienne jusqu'en 2024. Si le montant que rapporte ce partenariat au club parisien n'a pas été annoncé par les deux parties, il convient de préciser que la marque américaine n'est pas un partenaire premium, un statut qui offre des revenus annuels entre 5 et 10 millions d’euros au Paris Saint-Germain.

Dans le cadre du partenariat, American Express opère la Conciergerie au sein des espaces Hospitalités du Parc des Princes, qui rassemblent 5 000 supporters à chaque match. American Express propose également des avantages et des expériences exclusives pour ses clients, permettant de prolonger l'expérience en dehors du stade (rencontres avec les joueurs, soirées privées au Megastore, avantages et réductions sur leurs achats de produits Paris Saint-Germain).

Signe du succès de la collaboration entre les deux marques, le partenariat est désormais étendu à la section Esport du Paris Saint-Germain, favorisant la découverte de nouvelles expériences pour les titulaires de Cartes American Express et leurs familles. La conciergerie du stade parisien va d'ailleurs conserver son naming « la Conciergerie du Parc – American Express ».

« Je suis ravi de renouveler notre partenariat avec le Paris Saint-Germain. Au fil des années, nous enrichissons les expériences que nous proposons à nos clients. La Conciergerie du Parc et les rencontres avec les joueurs, sont devenus incontournables », s'est félicité Jérôme Gueydan, Vice-Président Marketing Consumer d’American Express.

« Le PSG et American Express partagent un ADN commun d’innovation. L’extension du partenariat à la section eSport, qui nous permet de toucher une audience toujours plus internationale et diversifiée, en est l’illustration », a expliqué la responsable des partenariats du club parisien Cynthia Marcou.