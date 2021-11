PSG Mercato : Rencontre décisive entre Al-Khelaïfi et Zidane !

Publié par JEAN-LUC D le 24 novembre 2021 à 09:05

Courtisan de longue date de Zinedine Zidane, le PSG se rapproche de l’ex-coach du Real Madrid. Nasser Al-Khelaïfi a pris les choses en main.

Nasser Al-Khelaïfi a rencontré Zidane à Paris

Mauricio Pochettino a démenti ce mardi toute envie de départ, mais les rumeurs continuent d’enfler concernant son aventure avec le Paris Saint-Germain. Pour plusieurs médias à l’étranger, le club de la capitale est totalement résolu à tourner la page de son ancien joueur. Mécontent du visage de l’équipe parisienne depuis l’avènement de Pochettino, les hautes autorités qatariennes ont instruit Nasser Al-Khelaïfi de convaincre Zinedine Zidane de venir prendre l’équipe en main.

Autrement dit, outre la rumeur Manchester United, le technicien argentin n’a plus les faveurs de sa direction qui cherche à le remplacer sur le banc. Et selon les dernières informations du journal Le Parisien, c’est le président du PSG en personne qui gère ce dossier. Une info confirmée par MARCA, qui assure que Nasser Al-Khelaïfi a lui-même rencontré Zidane à Paris, récemment. Le média madrilène explique que cela fait déjà un bon moment que les dirigeants du Paris SG travaillent sur cette affaire. Un travail qui serait sur le point d’aboutir.

PSG Mercato : Doha est confiant pour Zidane

En effet, à en croire le journaliste Julien Laurens, les choses avancent lentement, mais sûrement entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane. Malgré sa sortie rassurante de mardi, Mauricio Pochettino se rapproche vers Manchester United tandis que l’ancien manager du Real Madrid devrait prendre sa place à Paris.

« Je pense que Pochettino va aller à Manchester United immédiatement et que Zinedine Zidane va venir pour le remplacer au PSG. La chose que Zidane a en tête est la sélection nationale. Il n'a que 49 ans, donc il a du temps pour reprendre la sélection un jour. Et il sait aussi que dès que Deschamps partira, le poste sera pour lui. Malgré ça, il reste très attentif au PSG et inversement. Si Pochettino veut vraiment partir, pourquoi le PSG le retiendrait en le forçant à rester ? Ils vont le laisser partir, récupérer de l'argent, ramener Zidane gratuitement et je pense que tout le monde sera gagnant », a expliqué Julien Laurens à Talk SPORT.

Affaire à suivre donc…