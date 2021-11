Brondby-OL : Ligue Europa, une surprise dans le groupe lyonnais

Publié par ALEXIS le 24 novembre 2021 à 18:35

Le coach de l’ OL, Peter Bosz, a dévoilé son équipe pour affronter Brondby IF, jeudi soir en Ligue Europa, avec une surprise dans le groupe.

OL : Dubois, Boateng et Diomandé absents

L’entraîneur de l’ OL a convoqué un petit nouveau dans son groupe de 22 joueurs pour la 5e journée de Ligue Europa, contre Brondby IF, jeudi (21h) à Bröndby Stadion. Premier du groupe A et déjà qualifié pour les 8e de finale, grâce à ses 4 victoires en autant de matchs disputés, l’Olympique Lyonnais a rallié le Danemark, ce mercredi, sans pression. Peter Bosz est pourtant privé de son capitaine Léo Dubois blessé (lésion musculaire à l'ischio-jambier droit) avec l’Équipe de France pendant la trêve internationale et de Sinaly Diomandé (victime d’une entorse de la cheville gauche). Malgré tout, il s’est permis de mettre Jérôme Boateng au repos, car l’ OL n’a rien à perdre face à Brondby IF.

Peter Bosz sort Hugo Vogel de son chapeau

Pour compenser les absences en défense, l’entraîneur néerlandais a fait appel à Hugo Vogel, joueur de la génération 2004, sorti tout droit de la Gones Académie. C’est la première fois que l’arrière gauche de 17 ans, par ailleurs international Tricolore U18, est convoqué dans le groupe professionnel. Les jeunes Castello Lukeba (défenseur central, 18 ans) et Malo Gusto (arrière droit, 18 ans) sont aussi convoqués. Dubois et Boateng sont certes absents, mais Peter Bosz a d'autres cadres dans son groupe : Anthony Lopes, Jason Denayer, Houssem Aouar, Lucas Paqueta et Islam Slimani sont présents. De retour de blessure après deux mois d'absence et sur le banc de touche lors de l'Olympico arrêté après 5 minutes de jeu, Moussa Dembélé est dans le groupe.

Le groupe de l’ OL contre Brondby IF :

Gardiens ; Lopes, Pollersbeck, Bonnevie

Défenseurs : Emerson, Henrique, Da Silva, Denayer, Lukeba, Guston, Vogel

Milieux de terrain : Aouar, Guimaraes, Caqueret, Keita, Paqueta, Shaqiri, T. Mendes

Attaquants : Cherki, Dembélé, Kadewere, Slimani, Toko Ekambi