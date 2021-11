OM : William Saliba prêt à prendre sa revanche sur Galatasaray

Publié par Timothée Jean le 24 novembre 2021 à 19:35

Pour son déplacement en Turquie, l’ OM pourra compter sur William Saliba, déterminé à prendre ses responsabilités face à Galatasaray en Ligue Europa.

OM : William Saliba a tiré les leçons de "ses erreurs"

C'est l'une des plus grosses affiches de cette phase de poules de Ligue Europa. Ce jeudi soir (18h45), l’Olympique de Marseille se rend à Istanbul pour affronter le Galatasaray dans le cadre de la 5e journée de la C3. Le club coaché par Jorge Sampaoli avait été tenu en échec par les Stambouliotes lors de leur première confrontation (0-0) au Vélodrome. Et depuis, les Olympiens n’ont pas fait mieux.

L’Olympique de Marseille reste sur série de quatre matchs nuls en autant de journées dans cette compétition. Le dernier en date reste le triste match nul concédé à domicile face à la Lazio Rome (0-0). William Saliba est d’ailleurs revenu sur cette rencontre en conférence de presse et assure avoir tiré les leçons de ses erreurs. « Je sais que c'est à cause de moi qu'on a fait match nul contre la Lazio. Je n'ai pas dormi après le match. Je suis jeune et je sais qu'il faut éviter ces erreurs à l'avenir », a-t-il déclaré devant les médias.

William Saliba déterminé à battre le Galatasaray

Gonflé à bloc, William Saliba compte tout donner face à Galatasaray pour obtenir enfin un premier succès en Ligue Europa cette saison. Le défenseur central entend prendre sa revanche face aux Turcs. « Je me sens un peu revanchard après mon match contre la Lazio (…) Tous les matchs que l'on a joués depuis le début de la compétition en Europa League, on a été meilleurs que l'adversaire. On est venu en Turquie pour la victoire. On va se donner à 100% pour revenir avec les 3 points », a-t-il ajouté. Cela promet d'ores et déjà un sacré spectacle au Nef Stadium ce jeudi soir face au leader du groupe E. Une victoire en terre turque permettrait à l’ OM de prendre une sacrée option pour les 16es de finale.