Barça Mercato : Barcelone proche d'enrôler une sensation brésilienne

Publié par Thomas le 25 novembre 2021 à 15:30

À quelques semaines du mercato hivernal, le Barça semble avoir trouvé son futur grand attaquant, et c'est une sensation brésilienne.

Barça : Laporta passe la deuxième pour Cabral

Son nom vous est peut-être inconnu, et pourtant, Arthur Cabral fait figure d’ovni dans le championnat suisse. L’attaquant brésilien fait le bonheur du FC Bâle, depuis son arrivée en 2020 où il explose tous les compteurs de buts. Avec déjà 42 réalisations en 55 matches, l’attaquant de 23 ans tape dans l’œil de grosses écuries européennes, dont le FC Barcelone, qui en fait sa priorité lors du prochain mercato.

Depuis le malaise respiratoire de son attaquant argentin Sergio Agüero, le Barça multiplie ses recherches sur le marché des transferts pour débusquer un attaquant bon marché mais jouissant d’une grande marge de progression. Si de nombreuses pistes ont récemment été évoquées dans la presse ibérique comme Karim Adeyemi du RB Salzbourg ou Raheem Sterling de Man City, leurs venues au mois de janvier semblent fortement compromises, ce qui poussent les dirigeants catalans à orienter leurs recherches vers des joueurs plus accessibles économiquement.

En proie à de graves problèmes financiers, les Blaugranas voit l’option Arthur Cabral comme idéale pour une signature cet hiver. Sous contrat jusqu’en 2023 à Bâle, le Brésilien est tout proche d’un départ de Suisse, et ce ne sont pas les tendances venues de Catalogne qui diront le contraire. Selon Sport, le Barça aurait entamé cette semaine des négociations avec l’entourage du joueur, les dirigeants le verraient comme l’option la plus crédible en attaque à l’heure actuelle. L'idée serait de récupérer le joyau brésilien en prêt avec une option d'achat de 8 millions d'euros. Tout reposerait désormais sur l’aval final du coach Xavi Hernandez, qui de son côté, focalise ses efforts sur un dossier bien précis.

Avant Cabral, Xavi met la pression sur Dembélé

Si Barcelone cherche désespérément un attaquant pour 2022 c’est aussi et surtout car l’un de ses plus grands espoirs pourrait faire ses valises prochainement. En fin de contrat l’été prochain au club, Ousmane Dembélé n’a toujours pas convenu de prolongation avec le Barça, et voit chaque jour son agent, Moussa Sissoko, être en contact avec de gros clubs de Premier League. Néanmoins, l’international français semble vouloir continuer l’aventure en Catalogne, et voit depuis quelques temps son entraîneur remuer ciel et terre pour le conserver.

Comme l’avance le Mundo Deportivo, Xavi se serait entretenu avec Dembélé cette semaine, et lui aurait fait part de toute sa confiance, lui indiquant qu’il bénéficierait de beaucoup de protagonisme chez les Blaugranas s’il restait. Ce qui est sûr, c’est que Dembouz devrait enflammer le prochain mercato estival.