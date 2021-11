ASSE : Claude Puel retrouve le sourire avant l'arrivée du PSG

Publié par ALEXIS le 25 novembre 2021 à 18:30

Deux défenseurs de l’ ASSE, absents depuis la trêve internationale, ont retrouvé le groupe pour la préparation du match contre le PSG.

ASSE : Moukoudi et Saïdou Sow à l'entraînement collectif

Claude Puel, entraîneur de l’ ASSE, a enregistré le retour à l’entraînement de deux arrières axiaux, précisément Harold Moukoudi et Saïdou Sow. Ils sont bien visibles sur les images de l’entraînement de ce jeudi au centre sportif Robert Herbin. Les deux défenseurs avaient manqué le match gagné à Troyes (1-0), dimanche dernier. Leur retour va faire du bien au coach de l’AS Saint-Étienne qui a besoin de tout son monde contre le Paris Saint-Germain, dimanche (13h) à Geoffroy-Guichard. Sauf que Harold Moukoudi et Saïdou Sow ne sont pas certains de prendre part au match de la 15e journée.

En reprise après leur blessure respective, ils pourraient être trop juste pour rejouer. Sans les internationaux camerounais et guinéen, l’ ASSE avait aligné la paire Timothée Kolodziejczak-Mickaël Nadé face à l’ES Troyes AC. Les Verts avaient réussi un clean sheet avec ce duo inédit.

De quoi souffraient les deux défenseurs ?

Il faut rappeler que Harold Moukoudi s’était blessé le 22 octobre dernier lors de la venue d’Angers SCO (2-2) à Saint-Étienne. Touché à la cuisse, il avait été remplacé par Nadé à la pause. Dans un communiqué médical, l’ ASSE avait confirmé une lésion musculaire à l’ischio-jambier de la cuisse droite, annonçant sa reprise d’activité dans quatre semaines minimum.

Quant à Saïdou Sow, il s’était blessé avec la sélection de la Guinée pendant la trêve internationale. Dans un communiqué officiel, la fédération guinéenne de football avait déclaré le joueur de 19 ans forfait pour affronter le Maroc lors des qualifications zone Afrique pour la coupe du monde 2022. Souffrant de douleur derrière la cuisse gauche, il était rentré à Saint-Étienne plus tôt que prévu pour passer des examens.