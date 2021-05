ASSE : La grosse tuile se confirme pour Harold Moukoudi

Publié par Ange A. le 15 mai 2021 à 07:30

L’AS Saint-Étienne se déplace sur la pelouse du LOSC ce dimanche lors de la 3e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, l’ ASSE sera privée d’Harold Moukoudi. Le défenseur camerounais est forfait et ne devrait même plus rejouer cette saison.

Coup dur pour l’ ASSE, saison terminée pour Harold Moukoudi

Fort de son succès contre l’Olympique de Marseille, l’AS Saint-Étienne affronte le Lille OSC ce dimanche. La rencontre s’annonce difficile pour l’ ASSE face au leader du championnat. Le LOSC vise une quatrième victoire de rang après son carton contre le RC Lens (0-3) dans le derby du Nord. L’ ASSE sera notamment privée d’Harold Moukoudi à Pierre-Mauroy. Le défenseur central stéphanois était sorti sur blessure contre l’ OM. Victime d’une lésion aux ischio-jambiers, le Camerounais ne rejouera plus cette saison comme l’a indiqué Claude Puel. « Harold Moukoudi souffre d’une petite lésion aux ischios et sera indisponible jusqu’à la fin de la saison », a souligné le coach stéphanois. L’ancien havrais a pris part à 26 matchs cette saison pour trois buts et une passe décisive.

Pape Cissé incertain contre le LOSC

Face aux Dogues, Claude Puel n’est pas certain de pouvoir compter sur un autre défenseur central. « On a quelques incertitudes, notamment autour de Pape Cissé », a déclaré le coach de l’ ASSE qui a indiqué qu’il fera à nouveau le point ce samedi. Pour le reste, Claude Puel est satisfait des progrès affichés par certains blessés de longue date et de retour de l’infirmerie. « Jessy Moulin a repris la course cette semaine […] Yvann Maçon continue de progresser avec la réserve », a déclaré l’entraîneur stéphanois.