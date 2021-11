ASSE : Grosse tuile chez les Verts avant la réception du PSG

Publié par Ange A. le 26 novembre 2021 à 07:35

L’AS Saint-Étienne reçoit le Paris Saint-Germain dimanche en Ligue 1. Une mauvaise nouvelle est tombée à l’ ASSE avant ce choc.

Encore un blessé à l’ ASSE avant le PSG

Bien que 19e de Ligue 1 Uber Eats, l’AS Saint-Étienne se porte mieux. L’ ASSE reste sur une série de quatre matchs sans défaite en championnat et vient d’enchaîner deux victoires de rang. L’avant dernier du championnat joue gros lors de la prochaine journée avec la réception du Paris Saint-Germain à Geoffroy-Guichard. Avant cette opposition, une mauvaise nouvelle est tombée pour les Verts. L’Équipe révèle en effet que Romain Hamouma a été victime d’un claquage à l’entraînement. L’attaquant de 34 ans devrait manquer ce choc et ne devrait même plus rejouer cette année. L’avant-centre souffrirait d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Cette blessure devrait le tenir loin des terrains au moins jusqu’en janvier selon la source.

Un autre forfait en vue pour Sainté ?

Alors que l’année semble compromise pour Romain Hamouma, Claude Puel devrait être privé d’un autre élément offensif. Le coach de l’AS Saint-Étienne pourrait en effet enregistrer le forfait d’Arnaud Nordin contre le Paris Saint-Germain. Romain Colange a révélé que l’ailier stéphanois a quitté le vestiaire avec des béquilles après la victoire à Troyes lors de la dernière journée. Durant le match, l’attaquant de l’ ASSE aurait subi une entaille au pied après un tacle de Yoann Salmier. Pendant la rencontre, l’attaquant stéphanois a également été touché à l’épaule après avoir heurté une caméra. Le journaliste du Progrès indique que Nordin devrait passer des examens pour être situé sur la gravité de sa blessure au pied. Deux absents qui se profilent en attaque alors que l’entraîneur des Verts devrait encore composer sans Harold Moukoudi et Saïdou Sow. Bien que de retour à l’entraînement, les défenseurs camerounais et guinéen restent incertains pour la réception du PSG.