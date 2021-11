RC Lens, Angers Mercato : Un crack du SCO proche du Racing

Publié par Ange A. le 26 novembre 2021 à 09:35

En marge de la rencontre entre le RC Lens et Angers ce vendredi, un milieu du SCO a révélé qu’il aurait pu évoluer chez les Sang et Or.

Le RC Lens proche de signer un milieu de l’Angers SCO

Actuel 6e de Ligue 1, l’Angers SCO se déplace à Bollaert ce vendredi en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Le SCO reste sur un court succès contre Lorient (1-0) avant de défier le Racing Club de Lens, actuel 4e du championnat. Milieu de terrain d’Angers, Angelo Fulgini connaît bien les travées de l’antre des Sang et Or. Le métronome du club de l’Anjou révèle qu’il en était un habitué durant son enfance. Le numéro 10 des Noir et blanc assure notamment qu’il reste marqué par l’ambiance à Bollaert. « J’étais placé derrière le but en Trannin. C’était la première fois que j’allais voir des matches, j’étais un peu impressionné. En fait, je me souviens plus du bruit du kop que des matches. Quand t’es petit, tu regardes plus l’ambiance, c’est vraiment cela qui m’a marqué », a confié le milieu 25 ans à L’Équipe.

La surprenante raison du refus d’Angelo Fulgini

Habitué de Bollaert, Angelo Fulgini aurait pu y évoluer en tant que sociétaire du RC Lens. Mais le milieu franco-ivoirien a préféré rejoindre un club voisin. Le natif d’Abidjan a opté pour Valenciennes où évoluait un de ses amis. Il a quitté l’autre club nordiste, où il fait ses premiers pas en professionnel, pour le club de l’Anjou en 2017 contre 1,4 million d’euros. Au terme de cette saison, il ne lui restera plus qu’un an de contrat chez les Scoïstes. De quoi alimenter les spéculations sur son avenir. L’été dernier déjà son nom avait été associé à l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à savoir de quoi son avenir sera fait. En attendant, il compte 2 buts et une passe décisive cette saison en championnat. Sa valeur marchande est estimée à 12 millions d’euros sur Transfermarkt.