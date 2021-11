OM : La franche réponse de Sampaoli à ses détracteurs !

Publié par Timothée Jean le 26 novembre 2021 à 23:40

Sous le feu des critiques suite à la défaite de l’ OM face à Galatasaray (4-2), Jorge Sampaoli a décidé de répondre à ses détracteurs.

Grosse mise au point sur cette soirée cauchemardesque ! Ce vendredi après-midi, soit 24 heures après la terrible humiliation subie sur la pelouse de Galatasaray (4-2) en Ligue Europa, l'entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, a répondu aux critiques émises sur son coaching. Il faut dire que les résultats de l’Olympique de Marseille sur la scène européenne sont décevants, tandis que les prestations des Olympiens sont souvent laborieuses et laissent à désirer.

Présent en conférence de presse, l’entraîneur phocéen a reconnu que « les critiques font partie du métier » de coach. « Si certaines critiques sont dures et viennent des amateurs qui ne prennent pas tous les critères en compte », Jorge Sampaoli a néanmoins avoué que certaines remarques étaient « cohérentes ». Mais le patron du banc phocéen n’a pas l’intention de s’attarder sur ces commentaires. « J'essaye de ne pas trop y penser et de me concentrer sur le prochain match », a-t-il ajouté.

Dimitri Payet disponible pour le match contre Troyes

Après cette élimination en Ligue Europa, l’ OM devra vite relever la tête. L’Olympique de Marseille aura l’occasion de se rattraper ce dimanche (20h45) face à Troyes. L’entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, a d’ailleurs profité de l’occasion pour donner des nouvelles de Dimitri Payet, touché à la tête lors du choc contre l' OL. « Quand il va tirer un corner, il peut subir une agression... C'est difficile, c'est un moment compliqué pour lui. On va voir comment il est pour dimanche. Le match est très important. S’il est en forme, il jouera et sinon un autre joueur pourra prendre sa place », a déclaré Jorge Sampaoli. Il faudra donc patienter avant d’être fixé sur l’état de santé du Réunionais. Néanmoins, il reste disponible pour le match contre l’ESTAC.