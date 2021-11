ASSE Mercato : Puel frappe un coup exceptionnel pour Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 27 novembre 2021 à 05:33

La piste Joris Gnagnon à l' ASSE révélée ce vendredi se confirme. Le défenseur libre serait arrivé à Saint-Étienne, afin de s’y engager.

ASSE : Joris Gnagnon est présent à Saint-Étienne

À la recherche d’un défenseur central, l’ ASSE serait sur le point d’engager Joris Gnagnon selon les révélations du site Sainté Inside ce vendredi matin. Dans la soirée, L’Équipe a confirmé l’information et fait savoir que l’ancien joueur du Stade Rennais et du FC Séville est présent à Saint-Étienne. Le quotidien sportif croit savoir qu’il est arrivé dans le Forez jeudi. Mieux, la source précise qu’il est là pour « négocier son contrat ».

N’ayant plus rejoué depuis le 21 septembre dernier, suite à la résiliation de son contrat à Séville pour « faute professionnelle grave », le joueur de 24 ans « a passé de premiers examens médicaux, vendredi », d’après le média. S’il est engagé par l’AS Saint-Étienne, Joris Gnagnon devra travailler dur sur son physique pour retrouver la pleine forme, car le club andalou avait justement rompu son bail après être revenu en surpoids à l’entraînement à l’été.

Gnagnon pour remplacer Moukoudi ou Saïdou Sow

L’arrière Franco-Ivoirien devrait retrouver la compétition en janvier. Il devrait pallier les absences de Harold Moukoudi et Saïdou Sow durant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Les deux défenseurs de l’ ASSE devraient rejoindre leur sélection respective, le Cameroun et la Guinée, dès la trêve hivernale. Joris Gnagnon ne devrait pas avoir de souci d’adaptation, car il a déjà joué en Ligue 1, sous le maillot du SRFC (son club formateur), pendant 3 saisons (2015-2018).

Le natif de Bondy avait été transféré au FC Séville contre un montant de 13,5 M€. Par ailleurs, le nom de Domagoj Vida (international croate) du Besiktas a été associé à Sainté cette semaine.