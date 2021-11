PSG Mercato : Zidane, le frère de l’Émir contredit Leonardo !

Publié par JEAN-LUC D le 26 novembre 2021 à 21:10

Leonardo a déclaré ce vendredi que le PSG n’a aucun contact avec Zinedine Zidane. Pourtant, le frère de l’Émir du Qatar dit le contraire.

Leonardo dément tout contact avec Zidane

Dans son édition du jour, le journal Le Parisien a évoqué à sa Une une « rencontre secrète » entre la direction du Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane, en révélant que des négociations sont en cours entre les deux parties « depuis plusieurs semaines. » Le quotidien régional parle d’un rendez-vous avec l’ancien coach du Real Madrid début novembre au Royal Monceau, un palace parisien, à laquelle aurait assisté, « au moins », Leonardo et Jean-Claude Blanc, le directeur général du club.

« C’est ridicule d'imaginer qu'une rencontre avec Zinedine Zidane aurait pu avoir lieu dans un grand hôtel, à Paris, aux yeux de tout le monde », a rétorqué le directeur sportif du club de la capitale, au micro de l’AFP. Leonardo explique notamment : « on a beaucoup de respect pour Zinedine Zidane, pour ce qu’il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu’il n’y a aucun contact et qu’aucune rencontre avec lui n’a eu lieu. »

Alors que les médias assurent que les dirigeants parisiens font la pression auprès de Zidane afin qu’il accepte de venir remplacer Mauricio Pochettino sur le banc, Leonardo refroidit tout le monde avec sa sortie fracassante auprès de l’AFP. Et pourtant, un frère du propriétaire du club parisien annonce ce même jour qu’il se passe bel et bien quelque chose entre le Marseillais de 49 ans et le Qatar.

PSG Mercato : « Les choses sont réglées » pour Zidane

Visiblement, le démenti ferme de Leonardo sur l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Zinedine ne concerne pas les membres de la famille royale du Qatar. En effet, Khalifa Bin Hamad Al-Thani, frère de l’Émir Al-Thani, a lâché une bombe dans sur le dossier Zidane. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’homme d’affaires qatarien a publié une photo de l’ancien coach des Merengues en souhaitant bonne nuit à tout le monde sur son compte Instagram.

Juste avant, le prince qatari avait publié un message qui ne laissait aucune ambiguïté possible sur les intentions du Paris Saint-Germain avec l’ancien milieu de terrain offensif des Girondins de Bordeaux et de la Juventus Turin.

« Les choses sont réglées. Bientôt annoncé… Bienvenue Zezo », a écrit le Cheikh Khalifa Bin Hamad Al-Thani. Pour rappel, il avait été le premier a annoncé début août que Lionel Messi allait débarquer à Paris.

Affaire à suivre donc…