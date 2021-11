PSG Mercato : Après Man City, Pochettino est cash sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 25 novembre 2021 à 12:30

Après la défaite du PSG à Manchester City, Mauricio Pochettino a été interrogé sur son avenir. Son nom est lié à Manchester United.

PSG Mercato : Pochettino persiste et signe sur son futur

En conférence de presse d'avant-match, Mauricio Pochettino a affirmé mardi être heureux à Paris et qu’il n’envisage nullement de quitter son poste au Paris Saint-Germain. « Je suis vraiment concentré sur le football. Je ne suis pas un enfant, je ne suis pas un gamin. J'ai passé toute ma vie à jouer au football et maintenant je suis coach. Nous sommes dans un business où les rumeurs existent.

Je comprends tout à fait ce qui est en train de se passer. Parfois, les rumeurs sont positives, parfois elles sont négatives. Je ne suis pas du tout perturbé par ça. Les rumeurs sont là, on doit vivre avec. C'est le football dans lequel on vit. Nous sommes concentrés. Nous donnons 100% pour le club et pour les joueurs, pour les aider à performer. Je suis vraiment heureux au PSG », a expliqué l’ancien pensionnaire de Premier League et de Tottenham.

Mais la question du futur de Pochettino sur le banc du PSG est revenue encore après la défaite contre Manchester City à l’Etihad Stadium (1-2), mercredi soir, à l’occasion de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Et une nouvelle fois, le successeur de Thomas Tuchel a balayé les rumeurs sur son départ, expliquant notamment qu’il n’a pas besoin de communiquer à son groupe son implication totale.

« Si je dois le dire à mes joueurs ? Les joueurs connaissent ma situation. Nous sommes dans un milieu où il y a des rumeurs. Parfois, c’est négatif, parfois positif. Cela ne vaut même pas la peine de parler des rumeurs », a déclaré l'entraîneur de Mbappé, Neymar et Messi au micro de Canal+.

Pochettino tranquille jusqu’à la fin de saison ?

Annoncé comme le grand favori pour prendre la place de Mauricio Pochettino dans les jours ou semaines à venir, Zinédine Zidane aurait repoussé l’offre du Paris Saint-Germain. D’après les informations du journal espagnol AS, l’ancien coach du Real Madrid et ancien milieu de terrain offensif des Merengues attend l’appel de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2022 au Qatar et n’entend donc pas prendre en charge une équipe en pleine saison.

Malgré la défaite face aux hommes de Pep Guardiola et les nombreuses critiques sur le jeu de son équipe, Pochettino, dont le contrat court jusqu’en juin 2023, est loin d’être menacé à son poste au PSG. Le Champion du monde 1998 n'étant pas pour le moment interessé par un transfert dans la capitale. Une grande déception pour les supporters parisiens, mais un soulagement pour l'OM et ses fans qui refusent qu'un des leurs soit en face d'eux lors des matches de Ligue 1.