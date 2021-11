ASSE-PSG : Claude Puel lance un énorme avertissement au Paris SG

Publié par ALEXIS le 26 novembre 2021 à 23:10

Claude Puel, coach de l’ ASSE, respecte certes le PSG, son adversaire, mais a prévu un plan pour jouer un coup au leader de la Ligue 1.

ASSE - PSG : Puel, « on va jouer ce match pour le gagner »

Après ses deux victoires consécutives contre Clermont Foot (3-2) et l’ES Troyes AC (0-1), l’ ASSE reçoit le PSG, dimanche (13h) à Geoffroy-Guichard, lors de la 15e journée de Ligue 1. Les Stéphanois sont 19es et menacés de relégation en Ligue 2, alors que les Parisiens caracolent en tête du classement du championnat avec 37 points sur 42 possible. Toutefois, le coach de l’AS Saint-Étienne assure qu’il a bien préparé son équipe pour bousculer l’intouchable leader.

« On envisage le match comme d’habitude. On va le jouer pour le gagner », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match. « On sait qui on aura en face, mais c’est à nous de rester concentrés sur ce qu’on veut faire. Il faudra élever notre niveau de jeu pour faire les choses, avec ou sans ballon, parfaitement », a indiqué Claude Puel.

Se servir des deux derniers succès pour faire chuter le Paris SG

Le manager général de l' ASSE compte s’appuyer sur ce qui a été positif lors des victoires sur les deux promus, afin de déjouer les plans de Mauricio Pochettino et ses stars (Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé). « On s’est préparés dans la difficulté avant de se déplacer à Troyes et on a su trouver les ressources. Ça montre que le groupe est à l’unisson. Il a été récompensé lors des deux derniers matchs, mais il faut continuer comme cela », a rassuré l’entraîneur de Sainté.

Contrairement à l'ASSE, qui est sur une série de 2 succès, le PSG a perdu son dernier match contre Manchester City en Ligue des Champions (2-1), mercredi soir en Angleterre. Malgré tout, Claude Puel ne regarde pas la forme de l’adversaire, mais plutôt ce que ses joueurs sont capables de faire contre une équipe parisienne de qualité. « J’aime penser que ça dépend de nous et pas que de nos adversaires. Sur le papier, même si on peut penser qu’il n’y a pas photo entre les deux équipes, j’ai la prétention de voir mon équipe jouer son jeu », a-t-il répondu.