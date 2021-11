PSG Mercato : Di Maria fait une sortie impeccable sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 27 novembre 2021 à 05:03

Arrivé en 2015 en provenance de Manchester United, Angel Di Maria sa dernière année de contrat avec le PSG. Pourtant il en veut encore.

Di Maria : « J’espère surtout avoir un an supplémentaire »

Angel Di Maria était l’invité de l'émission « Rothen s'enflamme », ce vendredi après-midi sur les ondes de RMC, Angel Di Maria en a profité pour faire la lumière sur la situation au Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin prochain, l’international argentin de 33 ans dispose d’une année supplémentaire en option. Le milieu de terrain offensif souhaite que l’option de la dernière saison supplémentaire soit levée afin de disputer une toute dernière année au Paris SG avant de rejoindre son pays pour la retraite.

« J’ai une année supplémentaire en option si les deux parties sont d'accord. De mon côté ça se joue avec mon âge, mon objectif c'est de sortir par la grande porte, heureux, content. Je suis déjà parti du Real Madrid en mauvais termes malgré la victoire en Ligue des Champions, de Manchester c'était pareil. Si je dois retourner dans le football argentin, j'espère partir par la grande porte d'un club comme le PSG. Partir sur un titre ? J'espère surtout avoir un an supplémentaire », a fait savoir le numéro 11 parisien. Le natif de Rosario veut donc faire une saison de plus au PSG afin de servir le trio Messi, Neymar et Mbappé.

PSG Mercato : Di Maria accepte la concurrence

Depuis les arrivées de Neymar, Kylian Mbappé en 2017, et celle de Lionel Messi l’été dernier, le secteur offensif du Paris Saint-Germain se retrouve avec de la qualité. Angel Di Maria fait donc face à une rude concurrence. Moins utilisé que les trois premiers, l’ailier de charme de la sélection argentine et du PSG accepte amplement cette situation et entend continuer à travailler afin de convaincre son entraîneur Mauricio Pochettino.

« Si j'accepte de passer derrière eux ? Ce n’est pas facile de répondre... Quand on a ces trois-là devant c’est normal que la première option soit de les mettre, ce sont les meilleurs sur le terrain. Ils ont gagné ce qu’ils ont gagné, ils sont ce qu’ils sont. Ce qui leur donne à tous les trois ce statut différent », a expliqué Angel Di Maria pour RMC ce vendredi. Puis d’ajouter : « enfin aux deux, car Leo, c’est différent du reste. C’est le meilleur joueur du monde et il doit toujours être sur le terrain.

Après moi, j’essaie toujours d’être à 100%, de faire le maximum pour rentrer dans le onze. Je sais que ce n’est pas facile pour moi vu ces joueurs à mon poste. C’est pour ça que je fais le max pour peut-être trouver une option différente. Par exemple avec Leo dans l’axe et moi sur le côté, on l’a souvent fait déjà. Ce sont les décisions du coach et j’essaie de faire le max pour lui donner ces options supplémentaires. »

Reste désormais à savoir si la direction du PSG, notamment Leonardo et l’entraîneur Mauricio Podhettino aimeraient poursuivre avec Di Maria.