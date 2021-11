PSG Mercato : Mbappé, Leonardo tente un coup désespéré au Real

Publié par JEAN-LUC D le 27 novembre 2021 à 18:25

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est de plus en incertain au PSG, Leonardo s’active en coulisses pour frapper un gros coup au Real Madrid.

Succession Mbappé, Leonardo propose une folie à Vinicius Jr

À compter du 1er janvier, Kylian Mbappé sera libre de négocier avec le club de son choix. Conscient qu’il n’a plus vraiment la main sur ce dossier, le Paris Saint-Germain travaille en coulisses sur plusieurs pistes afin de recruter un attaquant en vue de la succession de l’international français de 22 ans. Si les noms de Karim Adeyemi du RB Salzbourg et Dusan Valhovic de la Fiorentina ont récemment été évoqués, Leonardo garde toujours un oeil sur son jeune compatriote de Vinicius Jr.

D’ailleurs, pour se « venger », le directeur sportif du Paris Saint-Germain tenterait de créer le doute dans l’esprit de l’international de 21 ans qui discute actuellement avec ses dirigeants pour une prolongation de son contrat qui expire le 30 juin 2024. En effet, selon le média ABC, le PSG aurait transmis une offre de contrat de six ans et un salaire annuel de 17 millions d’euros à Vinicius, alors que le club madrilène ne lui propose que 8 millions d’euros pour prolonger. Suffisant pour le faire changer d'avis ? Pas vraiment.

PSG Mercato : Vinicius focalisé sur le Real

Arrivé en 2018 en provenance de Flamengo pour 45 millions d’euros, Vinicius Jr compte bien s’installer dans la durée avec le Real Madrid. Devenu titulaire indiscutable depuis cette saison, le natif de Sao Gonçalo se sent bien à Madrid et ne regarde pas ailleurs en ce qui concerne la suite de sa carrière. Lui qui rêve de la même trajectoire que Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et Marcelo. « J’ai la chance d'être ici depuis trois ans et je veux être ici plus longtemps. Je veux avoir une belle carrière comme Cristiano Ronaldo, comme Sergio Ramos, comme Marcelo », a déclaré Vinicius Jr dans un entretien avec la Cadena SER.

Leonardo et le PSG savent donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.