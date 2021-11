PSG : Pochettino affiche un souhait fort pour Marco Verratti

Publié par Ange A. le 27 novembre 2021 à 22:25

Mauricio Pochettino a envoyé un message à Marco Verratti à la veille du match entre le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Étienne.

Blessé, Marco Verratti forfait pour le choc contre l’ASSE

Défait par Manchester City en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain va tenter de renouer avec le succès ce dimanche. Le PSG se déplace sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne pour la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats. Une rencontre que manquera encore Marco Verratti. Le milieu de terrain s’est blessé juste avant City et devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Mauricio Pochettino s’est exprimé sur la blessure de l’Italien de 29 ans. L’occasion de déplorer l’absence du champion d’Europe et relever son importance au sein de son effectif. « Ce sont des choses qui arrivent dans le football. C’est un joueur important pour nous, mais aussi pour tous les entraîneurs passés ici. C’est un joueur fondamental. C’est dommage qu’on ne puisse pas compter sur lui demain », regrette l’entraîneur argentin en conférence de presse.

Mauricio Pochettino optimiste pour Verratti

Privé de Marco Verratti ce dimanche, Mauricio Pochettino affiche un souhait quant à l’avenir de son poulain. Le coach du Paris Saint-Germain souhaite que l’Italien ne souffre plus autant de blessures dans le futur. Depuis le début de la saison, le milieu n’a disputé que 8 matchs du PSG en raison des pépins physiques. « On espère qu’il pourra retrouver cette continuité avec l’équipe pour jouer régulièrement. Nous sommes toujours positifs, et on espère que ce sera sa dernière blessure », indique le stratège argentin.

Pour ce match à Geoffroy-Guichard, Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 23 joueurs. En l’absence de Verratti et d’Herrera, également blessé, le coach du PSG a retenu les titis Edouard Michut et Xavi Simons. Le jeune portier Lucas Lavallée (18 ans) a aussi été appelé en l’absence de Keylor Navas (suspendu). Rafinha effectue son retour dans le groupe. Sergio Ramos y figure également et pourrait enfin signer ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain au Chaudron.