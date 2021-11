ASSE-PSG : Gros coup dur confirmé pour Pochettino à Saint-Étienne

Publié par JEAN-LUC D le 27 novembre 2021 à 15:50

Dimanche à 13h, l’ASSE accueille le PSG. À la veille de cette affiche, le club de la capitale a publié son point médical d’avant-match.

Incertitude pour Gueye, Icardi forfait contre l’ASSE

Après la défaite face à Manchester City, mercredi soir, pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se déplace à Geoffroy-Guichard ce dimanche pour affronter l’AS Saint-Étienne, à l’occasion de la 15e journée du championnat français de Ligue 1. Avant ce choc contre des Stéphanois requinqués après une série de trois sorties sans défaite, le club parisien a publié un communiqué pour donner des nouvelles de l’infirmerie.

Si le milieu de terrain offensif allemand Julian Draxler n’est pas évoqué dans ledit communiqué, le joueur de 28 ans est indisponible pour quatre semaines et autorisé à se rendre à Doha pour se soigner. Sans surprise, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera ne seront pas du voyage à Saint-Étienne, les trois milieux de terrain parisiens étant tous blessés. Mais leur durée d’indisponibilité ne devrait pas être longue puisqu’ils ne vont manquer l’entraînement collectif que durant quelques jours seulement.

En revanche, alors qu’aucun doute ne pesait sur lui, Mauro Icardi sera lui aussi absent du groupe du PSG pour le déplacement dans le Chaudron. L’attaquant argentin a ressenti une gêne musculaire durant l'entraînement et a dû déclarer forfait. Sorti sur blessure face à Manchester City, Idrissa Gueye n'est pas blessé et a même repris l'entraînement. Il reste maintenant à savoir s’il sera aligné contre les Verts demain. Contrairement à la semaine passée, le milieu de terrain brésilien Rafinha ne figure pas non plus parmi la liste des blessés.

Le point médical du PSG avant le voyage à Saint-Étienne

Le point médical de ce samedi 27 novembre concerne Marco Verratti, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum et Mauro Icardi.

– Marco Verratti : Lésion bas grade du quadriceps à l’entraînement mardi soir, il reprendra l’entraînement collectif en début de semaine prochaine.

– Ander Herrera : sorti mercredi pour une gêne musculaire, il reprendra l’entraînement avec le groupe dans une semaine.

– Georginio Wijnaldum : Lésion tendineuse au niveau du genou gauche, le joueur devrait reprendre l’entraînement en fin de semaine prochaine.

– Mauro Icardi : Absent suite à une gêne musculaire ressentie à l’entraînement.