ASSE : Un important renfort pour Claude Puel contre le PSG

Publié par Ange A. le 27 novembre 2021 à 23:45

Pour la réception du Paris Saint-Germain au Chaudron ce dimanche, Claude Puel, le coach de l’ ASSE, un important retour en défense.

Un grand retour à l’ ASSE pour la réception du PSG

Fort de ses deux succès de rang en championnat, l’AS Saint-Étienne affronte le Paris Saint-Germain. L’ ASSE reçoit le PSG ce dimanche à Geoffroy-Guichard (13h). Pour cette rencontre, Claude Puel peut de nouveau disposer d’Harold Moukoudi. Le défenseur central signe son retour dans le groupe après trois semaines d’absence. Le Camerounais avait été touché à l’ischio-jambier de la jambe droite avant la trêve internationale. Blessé durant cette dernière fenêtre internationale, Saïdou Sow effectue également son retour dans le groupe des 22 Verts. Le Guinéen avait manqué le court succès de Sainté contre Clermont lors de la dernière journée (0-1). Reste maintenant à savoir s’ils seront lancés d’entrée par leur entraîneur face au leader du championnat.

Quatre absences pour Saint-Étienne contre Paris

Alors que Claude Puel enregistre le retour de ces défenseurs axiaux, le coach de l’AS Saint-Étienne reste privé de nombreux éléments. Victime d’un claquage à l’entraînement cette saison, Romain Hamouma est logiquement absent du groupe de l’ ASSE. L’avant-centre de 34 ans ne devrait même plus rejouer cette année après la lésion dont il souffre. Touché au pied contre Troyes, Arnaud Nordin est aussi forfait pour cette affiche. Idem pour Gabriel Silva et Yvan Neyou.

Avant de recevoir Paris, Saint-Étienne est avant-dernier du championnat à égalité de points avec le FC Metz. Lanterne rouge, le club mosellan a signé un succès surprise (0-1) samedi soir sur la pelouse de l’OGC Nice, dauphin du PSG. Pour les hommes de Mauricio Pochettino, cette rencontre est l’occasion de renouer avec le succès après leur défaite en Ligue des champions mercredi contre Manchester City. Elle servira également de répétition avant de recevoir les Aiglons lors de la prochaine journée.