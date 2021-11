ASSE : Wahbi Khazri encore décisif face à Clermont !

Publié par ALEXIS le 09 novembre 2021 à 00:13

Wahbi Khazri n’a pas été buteur contre Clermont. Cependant, il a joué un rôle décisif dans le succès de l' ASSE dans le temps additionnel.

ASSE : Nordin, Krasso et Sow, buteurs

Menée (0-2) à Geoffroy-Guichard jusqu’à la 77e minute du match contre Clermont Foot 63, l’ ASSE a réussi à renverser son adversaire dans le temps additionnel, lors de la 13e journée de Ligue 1. Auteur d’un but d’anthologie (un lob de 68 mètres) contre le FC Metz (1-1), il y a dix jours, Wahbi Khazri n’a pas marqué de but contre le promu, dimanche. L’ AS Saint-Étienne a remonté les buts concédés en seconde période, grâce aux réalisations d’Arnaud Nordin (1-2, 78e), Jean-Philippe Krasso (2-2, 90e+2) et Saïdou Sow (3-2, 90e+5). Une bonne opération pour l'équipe de Claude Puel qui a ainsi signé sa première victoire de la saison 2021-2022 en championnat. Sainté n'est plus 20e, mais 19e juste devant le FC Metz.

Wahbi Khazri, le dynamiseur !

L’attaquant tunisien a toutefois été décisif dans le succès des Verts dans leur enceinte. En l’absence des supporters, le N°10 de l’ ASSE a boosté ses coéquipiers dans les derniers instants de la rencontre. Sentant les Stéphanois capables de porter le coup fatal aux Clermontois, il a demandé à ses coéquipiers de maintenir la pression jusqu'au bout après le but égalisateur. « Wahbi Khazri me dit de me replacer parce qu'il voulait aller chercher le troisième but. Moi j'étais un peu dans mon monde, je venais de marquer mon but, je voulais le célébrer, mais il fallait se replacer pour aller chercher plus. C'est ce qui s'est passé, on est allés chercher ce 3e but », a raconté Jean-Philippe Krasso (24 ans). Ce dernier s’était fait réprimander par le meilleur buteur de l' ASSE qui ne voulait pas se contenter du match nul, contrairement à son jeune partenaire.